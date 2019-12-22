هل بالفعل تحدث الأهلي مع المهاجم أنطوني أكبوتو مهاجم فريق الاتحاد المنستيري التونسي؟ سؤال يُجيب عنه المهاجم النيجيري.

وخرجت بعض التقارير الصحفية لتشير إلى وجود مفاوضات بين الأهلي واللاعب من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فما صحة ذلك؟

أجاب أكبوتو: "لا أعرف أي شيء عن تلك الأخبار".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لم يتواصل معي أي أحد من الأهلي، ولم يتحدث معي وكيلي بخصوص هذا الشأن على الإطلاق".

وواصل "وكيلي لم يخبرني عن وجود أي عرض من الأهلي".

وتواصل FilGoal.com مع جويل بياودي وكيل اللاعب والذي بدوره نفى وجود أي تواصل مع الأهلي حتى الآن بخصوص أنطوني.

وعن موقفه في حالة تقدم الأهلي بعرض لضمه، تحدث المهاجم النيجيري قائلا: "الأهلي فريق كبير بكل تأكيد وبالطبع سأفكر بكل جدية في العرض إذا كان هناك أي تحرك رسمي منهم".

وتابع "لم أقرر مستقبلي حتى الآن مع الفريق التونسي، كل شيء يعود لإدارة النادي".

أكبوتو صاحب الـ 25 عاما انتقل إلى الاتحاد المنستيري التونسي قادما من الدفاع الحسني الجديد المغربي في أغسطس الماضي.

وسجل المهاجم النيجيري 7 أهداف وصنع هدفين خلال ظهوره في 11 مباراة في الدوري التونسي.

ولعب أكبوتو 6 مباريات دولية مع منتخب نيجيريا.

وتعاقد الأهلي مع محمود عبد المنعم "كهربا" ويسعى للتعاقد مع صفقة أخرى حسبما صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي في وقت سابق.

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