خاص مهاجم الاتحاد المنستيري التونسي يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضاته مع الأهلي

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 22:57

كتب : محمد عبد العظيم

أنطوني أكبوتو - الاتحاد المنستيري التونسي

هل بالفعل تحدث الأهلي مع المهاجم أنطوني أكبوتو مهاجم فريق الاتحاد المنستيري التونسي؟ سؤال يُجيب عنه المهاجم النيجيري.

وخرجت بعض التقارير الصحفية لتشير إلى وجود مفاوضات بين الأهلي واللاعب من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فما صحة ذلك؟

أجاب أكبوتو: "لا أعرف أي شيء عن تلك الأخبار".

أخبار متعلقة

قائمة الأهلي – عودة فتحي والسولية وغياب ربيعة أمام الاتحاد مدرب الاتحاد: ضيق الوقت يصعّب علينا مباراة الأهلي في الجول يكشف – ساسي ليس ضمن أولويات أهلي جدة في الوقت الراهن لماذا سيكون الاتحاد السكندري أصعب منافس لـ الأهلي

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لم يتواصل معي أي أحد من الأهلي، ولم يتحدث معي وكيلي بخصوص هذا الشأن على الإطلاق".

وواصل "وكيلي لم يخبرني عن وجود أي عرض من الأهلي".

وتواصل FilGoal.com مع جويل بياودي وكيل اللاعب والذي بدوره نفى وجود أي تواصل مع الأهلي حتى الآن بخصوص أنطوني.

وعن موقفه في حالة تقدم الأهلي بعرض لضمه، تحدث المهاجم النيجيري قائلا: "الأهلي فريق كبير بكل تأكيد وبالطبع سأفكر بكل جدية في العرض إذا كان هناك أي تحرك رسمي منهم".

وتابع "لم أقرر مستقبلي حتى الآن مع الفريق التونسي، كل شيء يعود لإدارة النادي".

أكبوتو صاحب الـ 25 عاما انتقل إلى الاتحاد المنستيري التونسي قادما من الدفاع الحسني الجديد المغربي في أغسطس الماضي.

وسجل المهاجم النيجيري 7 أهداف وصنع هدفين خلال ظهوره في 11 مباراة في الدوري التونسي.

ولعب أكبوتو 6 مباريات دولية مع منتخب نيجيريا.

وتعاقد الأهلي مع محمود عبد المنعم "كهربا" ويسعى للتعاقد مع صفقة أخرى حسبما صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي في وقت سابق.

طالع أيضا

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

حقيقة العرض السعودي لـ ساسي

وردة يواصل الانفجار في اليونان

مدرب حجازي يتحدث عن "أمر حدث في التدريبات"

خطأ مروع من دي خيا يقهر يونايتد

في الدوري الأهلي أنطوني أكبوتو

نرشح لكم

أخر الأخبار

الإسماعيلي: درسنا نقاط قوة وضعف المقاولون.. المواجهة ستكون صعبة للغاية 23 دقيقة | الدوري المصري
بيان رسمي: الاتحاد الإنجليزي يدعم روديجير ضد هتافات جماهير توتنام العنصرية 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لامبارد: روديجير سمع هتافات عنصرية من جماهير توتنام 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مهاجم الاتحاد المنستيري التونسي يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضاته مع الأهلي 59 دقيقة | مصر
العارضة وإنقاذ بطولي يوقفان هجمات ريال مدريد الشرسة أمام بلباو ساعة | أوروبا
مورينيو ساخرا: أعتقد أن روديجير يجري الآن فحوصات طبية على أضلاعه المكسورة ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 "أفضل ممن يفوقونه سنا".. حكاية أحمد عيد ناشئ الأهلي ومستقبل الزمالك في الجبهة اليمنى 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك