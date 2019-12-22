بالفيديو - توتنام لم يحضر الدربي.. تشيلسي ينتصر ويؤمن المركز الرابع

لم يظهروا في دربي لندن واختفوا أمام نجوم الفريق الأزرق. توتنام خسر على ملعبه ووسط جماهيره أمام تشيلسي بهدفين دون رد في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

اختفاء تام فوق أرض الملعب وسط صحوة وسيطرة من تشيلسي على المباراة بالطول والعرض، ليحقق أبناء المدرب فرانك لامبارد الفوز بعد الهزيمة في المباراتين السابقتين.

ثنائية تشيلسي سجلها النجم البرازيلي ويليان في الشوط الأول.

كما شهدت المباراة أيضا طرد سون هيونج مين نجم توتنام في الشوط الثاني.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 32 في المركز الرابع، بفارق 4 نقاط عن شيفيلد صاحب المركز الخامس.

وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 26 في المركز السابع.

ومنذ انطلاق المباراة سيطر لاعبو تشيلسي على اللعب وسط تراجع تام من توتنام.

وصف المباراة

سجل النجم ويليان هدف تقدم تشيلسي في الدقيقة 12 من ركلة ركنية نفذت سريعا ووصلت إلى النجم البرازيلي الذي راوغ سيرجي أورييه وسدد بقوة في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول حصل تشيلسي على ركلة جزاء بعد خطأ فادح من الحارس باولو جازاينيجا وخروجه بشكل متهور على ماركوس ألونسو.

ليتقدم ويليان ويسدد الركلة بنجاح مسجلا الهدف الثاني.

مع بداية الشوط الثاني أجرى جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام تغيير أول بنزول كريستيان إريكسن بدلا من إريك داير لتنشيط الهجوم.

لكن تلقى مورينيو وتوتنام ضربة أخرى بطرد سون هيونج مين في الدقيقة 62 بعدما تدخل بقوة على أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي بدون كرة.

وأجرى فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي التغيير الأول بنزول جورجينو بدلا من كوفاسيتش.

وفي أخر محاولة لتحسين الأداء من مورينيو دفع بالثنائي ندومبيلي وداني روز بدلا من لوكاس مورا ويان فيرتونخين.

ثم دفع لامبارد بالثنائي رييس جيمس وميتشي باتشواي بدلا من سيزار أزبيليكويتا وتامي أبراهام في الدقيقة 80.

وكاد البديل ميتشي باتشواي أن يسجل الهدف الثالث لتشيلسي بعدما سدد بقوة كرة مرت جوار القائم.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة دون أي خطورة على المرمى من الطرفين، لتنتهي المباراة بخسارة توتنام بعد انتصارين متتاليين أمام بيرنلي وولفرهامبتون.

video:1

اقرأ أيضا:

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

حقيقة العرض السعودي لـ ساسي

وردة يواصل الانفجار في اليونان

مدرب حجازي يتحدث عن "أمر حدث في التدريبات"

خطأ مروع من دي خيا يقهر يونايتد