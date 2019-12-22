لاتسيو يفهم اللغة العربية يا يوفنتوس.. السيدة "عجوز" أمام أبطال السوبر

في الرياض، ظهر يوفنتوس بقمصان كُتب عليها باللغة العربية ولكن ظهورهم كان متواضعا أمام النسور. لاتسيو بطلا للسوبر الإيطالي.

لاتسيو انتصر على يوفنتوس بثلاثية مقابل هدف ليتوج بطلا للسوبر الإيطالي.

ثلاثية لاتسيو جاءت عن طريق لويس ألبرتو وسيناد لوليتش ودانيلو كاتالدي في 17 و73 و95 بينما هدف يوفنتوس الوحيد جاء عن طريق باولو ديبالا في الدقيقة 45.

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السوبر المثير الذي أقيم في استاد جامعة الملك سعود في الرياض، انتهى بتتويج لاتسيو للمرة الخامسة في تاريخه بعد تتويجه بنسخ 1998 و2000 و2009 و2017.

الرائع سيموني إنزاجي قاد كتيبة لاتسيو رفع لقبه الثالث مع النسور بعدما حقق لقب السوبر عام 2017 ولقب كأس إيطاليا الموسم الماضي.

بينما خسر ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس بطولته الأولى مع السيدة العجوز.

لاتسيو يفوز ويوفنتوس لم يحضر إلى الرياض🇸🇦 لاتسيو بطل السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخه 🤩🇮🇹 🏆🏆🏆🏆🏆#السوبر_الإيطالي_بالرياض#يوفنتوس_لاتسيو pic.twitter.com/sHB8V3y2ky — FilGoal (@FilGoal) December 22, 2019

من أجل "مشجعيه العرب" ظهر لاعبو يوفنتوس بقمصان مزينة بالخط العربي، في السوبر.

ولكن مشجعيه العرب انتظروا ما هو أفضل من ذلك في أرض الملعب ولم يجدوا ما يسرهم، فظهرت كتيبة ساري أضعف كثيرا من لاتسيو.

ساري اعتمد على الثلاثي الناري كريستيانو رونالدو وديبالا وإيجوايين، في مقابل دفع إنزاجي بـ شيرو إيموبيلي وخلفه ألبرتو ولوليتش وكوريا.

📋تشكيل - لاتسيو يدافع أمام ثلاثي يوفنتوس الهجومي في #السوبر_الإيطالي pic.twitter.com/P9c8KvT0Zo — FilGoal (@FilGoal) December 22, 2019

يوفنتوس استحوذ على مجريات اللعب في البداية ولكن الفرص الخطيرة ظهرت للاتسيو عن طريق تسديدات ألبرتو.

وفي الدقيقة 17 اهتزت شباك يوفنتوس بفضل تسديدة ولعبة ولا أروع من ألبرتو.

عرضية أرضية من لوليتش داخل منطقة الجزاء، استقبلها ألبرتو بتسديدة صاروخية معلنا عن الهدف الأول للاتسيو.

أداء يوفنتوس أصبح سريعا وكاد باولو ديبالا أن يتعادل للسيدة العجوز من ركلة حرة رائعة ولكن تسديدته مرت بجوار القائم بقليل.

بعدها مباشرة تألق تشيزيني ليحرم لاتسيو من هدف ثان من هجمة مرتدة في الدقيقة 33.

الاستحواذ الذي وصل لـ 61% لصالح يوفنتوس تُرجم أخيرا بنجاح بهدف التعادل.

ديبالا يدرك التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 45 بعد متابعة لتسديدة داخل منطقة الجزاء.

مع انطلاق الشوط الثاني تحصل رودريجو بينتانكور على بطاقة صفراء، قبل أن يشارك خوان كوادرادو بدلا من دي تشيليو في الدقيقة 56.

ودفع إنزاجي بـ دنيلو كاتالدي بدلا من لوكاس ليفا في الدقيقة 64، قبل أن يرد ساري ويُشرك رامسي بدلا من إيجوايين.

صاحب هدف لاتسيو الأول، ترك الميدان لـ ماركو بارولو في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 73 نجح لوليتش في تسجيل الهدف الثاني للاتسيو من تسديدة ولا أروع من داخل منطقة الجزاء.

ساري حاول تدارك الموقف ليدفع بـ دوجلاس كوستا بدلا من ماتويدي، ولكن تغييراته لم تفلح.

وسجل لاتسيو الهدف الثالث في الدقيقة 82 عن طريق خواكين كوريا ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

هدف ملغي لم ينقذ يوفنتوس الذي اهتزت شباكه في اللحظات الأخيرة بأفضل طريقة ممكنة.

ركلة حرة ولا أروع من كاتالدي في اللحظات الأخيرة تكتب تتويج لاتسيو بلقب السوبر.

السيدة "عجوز" تماما وفشلت في الظهور بشكل مُقنع في الرياض.

































































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