قائمة الأهلي – عودة فتحي والسولية وغياب ربيعة أمام الاتحاد

عاد أحمد فتحي وعمرو السولية للظهور من جديد في قائمة الأهلي، وذلك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في السابعة والنصف مساءً يوم الإثنين في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

السويسري ريني فايلر اختار 21 لاعبا في قائمة فريقه مع استمرار استبعاد صالح جمعة وصلاح محسن.

وشهدت قائمة الأهلي غياب رامي ربيعة للإصابة، بينما يستمر محمود متولي في الظهور في القائمة، بعدما ظهر في القائمة الأولية أمام الإسماعيلي.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي.

الدفاع: أيمن أشرف – علي معلول – سعد سمير – محمود متولي – محمود وحيد – أحمد فتحي – محمد هاني.

الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – وليد سليمان – أحمد الشيخ – حسين الشحات – جيرالدو – أليو ديانج.

الهجوم: مروان محسن – وليد أزارو – جونيور أجايي.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة 21 نقطة من 7 مباريات.

بينما الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 20 نقطة من 9 مباريات.

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