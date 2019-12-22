لامبارد: روديجير سمع هتافات عنصرية من جماهير توتنام

كشف فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي عن تعرض أنطونيو روديجير لاعب فريقه لهتافات عنصرية خلال مباراة توتنام.

وفاز تشيلسي على توتنام بهدفين دون رد في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بعد تعرض سون هيونج مين لاعب توتنام للطرد بسبب تدخل قوي مع روديجير.

وقال لامبارد عقب المباراة: "كل ما أعرفه هو أن روديجير سمع هتافات عنصرية من جماهير توتنام خلال المواجهة".

وتابع "لم أتحدث معه حتى الآن ولكني بالتأكيد أدعمه وسوف أدعم أي من لاعبينا أو لاعبي الخصوم إذا تعرض لهتافات عنصرية أيا كان الملعب الذي يحدث فيه ذلك".

وأكمل "لا أعرف حقا إذا كان حدث ذلك أم لا، ولكن سيتم فتح تحقيق بشأن هذه الواقعة وإذا كانت حقيقية يجب أن يكون هناك عقوبة قاسية تجاه الذي فعل ذلك".

وبشأن تصريحات مورينيو عن اعتماد تشيلسي على طريقة أنطونيو كونتي في المباراة رد قائلا: "بالتأكيد طريقة كونتي مع تشيلسي كانت رائعة وفاز بالدوري مع الفريق، ولكني لا أستنسخ طريقة أي مدرب آخر وإلا فإن جميع المدربين سينقلون خطط بعضهم البعض مع جميع الفرق".

وواصل "الفريق الآن يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين لم تلعب مع كونتي في تشيلسي مثل أبراهام وماونت ورييس جيمس وبوليسيتش وجورجينيو وتوموري وغيرهم من اللاعبين".

وأتم تصريحاته "أعتقد أن توتنام يلعبون بشكل جيد ولديهم الكثير من اللاعبين القادرين على خلق المشاكل للمنافسين مثل كين وسون وآلي ولوكاس مورا وغيرهم، لكننا نجهز لهذه المباراة منذ أسبوع ونفذنا ما نريده".

اقرأ أيضا:

مهاجم الاتحاد المنستيري يوضح حقيقة مفاوضاته مع الأهلي

توتنام لم يحضر الدربي.. تشيلسي ينتصر

عودة فتحي والسولية وغياب ربيعة أمام الاتحاد

لاتسيو يفهم اللغة العربية يا يوفنتوس

مورينيو يسخر من طرد سون أمام تشيلسي