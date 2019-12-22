بيليتش عن استبعاد حجازي: حدث أمر ما في التدريبات.. له علاقة بالعرض السعودي

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 19:07

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

كشف سلافين بيليتش المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون سبب استبعاد أحمد حجازي "غير الفني" أمام برينتفورد.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش

وست بروميتش

وست بروميتش ألبيون تعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام برينتفورد يوم السبت في الجولة الـ 23 من دوري الدرجة الأولى في إنجلترا.

لقاء شهد غياب أحمد حجازي عن قائمة فريقه بالكامل، فما السبب؟

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أجاب بيليتش: "حدث أمر ما من حجازي خلال مران الفريق قبل المباراة".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة birminghammail "أمر لا أريد مناقشته وطرحه في وسائل الإعلام. وله علاقة بالعرض السعودي".

وتابع "ما حدث ليس بالشيء الكبير ولكنه يكفي بالنسبة لي لاستبعاده من المباراة".

شبكة سكاي سبورتس كشفت في تقرير حصري لها في الساعات الأولى من يوم الأحد رفض وست بروميتش ألبيون عرضا من اتحاد جدة للتعاقد مع أحمد حجازي.

اتحاد جدة عرض 3.4 مليون جنيه إسترليني لـ وست بروميتش من أجل الحصول على خدمات حجازي، إلا أن الفريق الإنجليزي رفض العرض، وفقا لـ سكاي. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ 28 عاما شارك في 3 مباريات فقط مع وست بروميتش ألبيون هذا الموسم في الدرجة الأولى في إنجلترا.

وانضم حجازي إلى وست بروميتش ألبيون قادما من الأهلي على سبيل الإعارة في 2017، قبل أن يضمه بشكل نهائي.

ولعب حجازي 88 مباراة بقميص وست بروميتش ألبيون ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.

ويحتل وست بروميتش ألبيون صدارة ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة من 23 مباراة.

ويبتعد وست بروميتش ألبيون عن مطارده الأول ليدز يونايتد بفارق 3 نقاط.

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