رأسية متقنة واحتفال مثير للجدل.. وردة يقود لاريسا للانتصار السادس في اليونان

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 17:26

كتب : FilGoal

عمرو وردة - لاريسا

سجل عمرو وردة هدفا ليقود فريقه لاريسا اليوناني للانتصار على بانيونيوس.

لاريسا انتصر على بانيونيوس بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ 16 من الدوري اليوناني.

عمرو وردة شارك أساسيا وأكمل المباراة حتى النهاية ونجح في تأمين انتصار فريقه بهدف ثان في مرمى بانيونيوس.

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اليوناني فاتجون أندوني افتتح التسجيل أولا للاريسا في الدقيقة 17 من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 28 خرج يانييس أويكونوميديس لاعب بانيونيوس مطرودا، لتتسهل مهمة رفاق عمرو وردة.

ونجح وردة في تسجيل هدف فريقه الثاني من ضربة رأس متقنة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 38.

واحتفل عمرو وردة بطريقة مثيرة للجدل بعدما خلع قميصه ورفع سرواله للأعلى.

وأشهر حكم المباراة بطاقته الصفراء في وجه وردة بسبب طريقة احتفاله.

فوز لاريسا هو الفوز السادس للفريق في الدوري اليوناني ليصل للنقطة 22 في المركز الخامس.

بينما تجمد رصيد بانيونيوس عند النقطة 12 في المركز قبل الأخير.

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