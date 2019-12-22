رأسية متقنة واحتفال مثير للجدل.. وردة يقود لاريسا للانتصار السادس في اليونان

سجل عمرو وردة هدفا ليقود فريقه لاريسا اليوناني للانتصار على بانيونيوس.

لاريسا انتصر على بانيونيوس بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ 16 من الدوري اليوناني.

عمرو وردة شارك أساسيا وأكمل المباراة حتى النهاية ونجح في تأمين انتصار فريقه بهدف ثان في مرمى بانيونيوس.

اليوناني فاتجون أندوني افتتح التسجيل أولا للاريسا في الدقيقة 17 من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 28 خرج يانييس أويكونوميديس لاعب بانيونيوس مطرودا، لتتسهل مهمة رفاق عمرو وردة.

ونجح وردة في تسجيل هدف فريقه الثاني من ضربة رأس متقنة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 38.

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واحتفل عمرو وردة بطريقة مثيرة للجدل بعدما خلع قميصه ورفع سرواله للأعلى.

وأشهر حكم المباراة بطاقته الصفراء في وجه وردة بسبب طريقة احتفاله.

احتفال غريب من عمرو وردة بعد هدفه في مرمى بانيونيوس في الدوري اليوناني 🏟 pic.twitter.com/QxD11Rtc1a — FilGoal (@FilGoal) December 22, 2019

فوز لاريسا هو الفوز السادس للفريق في الدوري اليوناني ليصل للنقطة 22 في المركز الخامس.

بينما تجمد رصيد بانيونيوس عند النقطة 12 في المركز قبل الأخير.

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