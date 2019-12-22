هدية كريسماس مبكرة من دي خيا.. واتفورد يحقق انتصاره الثاني بإسقاط يونايتد

قدم دافيد دي خيا هدية الكريسماس لجماهير واتفورد مبكرا بعدما تسبب في انتصاره فريقهم الثاني في الدوري الإنجليزي، وعلى حساب فريقه مانشستر يونايتد.

واتفورد انتصر على مانشستر يونايتد بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

ويعود الفضل لانتصار واتفورد على يونايتد لدي خيا الذي اهتزت شباكه بهدف أول بعد خطأ ساذج من حارس الشياطين الحمر.

تسديدة سهلة من إسماعيلا سار في الدقيقة 50 إلا أن تسديدته سقطت من يد دي خيا لتهز شباك يونايتد وسط دهشة الجميع.

وقبل استفاقة مانشستر يونايتد ترجم تروني ديني ركلة جزاء لصالح واتفورد في الدقيقة 54 بنجاح لصالح فريقه واتفورد.

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نقطة التحول في المباراة كانت في الدقيقة 33 عندما أنطلق خيسي لينجارد منفردا بمرمى واتفورد ولكنه سدد "لوب" أعلى العارضة ليحرم مانشستر يونايتد من هدف محقق.

ولم ينجح لينجارد في تسجيل أو صناعة أي هدف في الدوري الإنجليزي منذ 25 ساعة، عندما صنع أمام هدرسفيلد العام الماضي.

0 - Jesse Lingard has now gone over 25 hours since his last goal or assist in the Premier League, with his last goal involvement coming against Huddersfield on Boxing Day 2018 (one assist). Misfire. #WATMUN pic.twitter.com/GG8qiR9sRO — OptaJoe (@OptaJoe) December 22, 2019

صاحب الأرض لم يعرف طعم الانتصار في الدوري الإنجليزي إلا مرة وحيدة فقط وكانت في الجولة الـ 12 أمام نورويتش سيتي، ولكن ذلك قبل مواجهة مانشستر يونايتد.

أولي جونار سولشاير المدير الفني ليونايتد اعتمد في البداية على أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد، قبل أن يدفع بـ بول بوجبا في الشوط الثاني لمحاولة تدارك الموقف.

تشكيل - مارسيال وراشفورد يقودان خط هجوم مانشستر يونايتد أمام واتفورد #في_إنجلترا pic.twitter.com/P5N4TDmxvS — FilGoal (@FilGoal) December 22, 2019

مشاركة بوجبا أمام واتفورد، هي المشاركة الأولى له منذ سبتمبر الماضي، أي منذ 83 يوما.

ولكن مشاركة بوجبا المتأخرة في الدقيقة 63 لم تنقذ يونايتد.

يونايتد يسقط خارج ملعبه ويهدي واتفورد النقطة 12 مستمرا في المركز الأخير.

بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 25 في المركز الثامن مؤقتا.

























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