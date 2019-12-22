هدية كريسماس مبكرة من دي خيا.. واتفورد يحقق انتصاره الثاني بإسقاط يونايتد

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 18:17

كتب : FilGoal

دي خيا - مانشستر يونايتد - واتفورد

قدم دافيد دي خيا هدية الكريسماس لجماهير واتفورد مبكرا بعدما تسبب في انتصاره فريقهم الثاني في الدوري الإنجليزي، وعلى حساب فريقه مانشستر يونايتد.

واتفورد انتصر على مانشستر يونايتد بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

ويعود الفضل لانتصار واتفورد على يونايتد لدي خيا الذي اهتزت شباكه بهدف أول بعد خطأ ساذج من حارس الشياطين الحمر.

أخبار متعلقة

هل يسبق يونايتد؟ تقرير: تشيلسي سيجعل سانشو أغلى لاعب في تاريخه أول شهر ينتظر أرتيتا مع أرسنال.. دربيان ناريان ومواجهة مانشستر يونايتد بالفيديو – يونايتد وسيتي وليستر إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية انتفاضة فيرجسون.. يونايتد ينجو بالتعادل أمام إيفرتون

تسديدة سهلة من إسماعيلا سار في الدقيقة 50 إلا أن تسديدته سقطت من يد دي خيا لتهز شباك يونايتد وسط دهشة الجميع.

وقبل استفاقة مانشستر يونايتد ترجم تروني ديني ركلة جزاء لصالح واتفورد في الدقيقة 54 بنجاح لصالح فريقه واتفورد.

نقطة التحول في المباراة كانت في الدقيقة 33 عندما أنطلق خيسي لينجارد منفردا بمرمى واتفورد ولكنه سدد "لوب" أعلى العارضة ليحرم مانشستر يونايتد من هدف محقق.

ولم ينجح لينجارد في تسجيل أو صناعة أي هدف في الدوري الإنجليزي منذ 25 ساعة، عندما صنع أمام هدرسفيلد العام الماضي.

صاحب الأرض لم يعرف طعم الانتصار في الدوري الإنجليزي إلا مرة وحيدة فقط وكانت في الجولة الـ 12 أمام نورويتش سيتي، ولكن ذلك قبل مواجهة مانشستر يونايتد.

أولي جونار سولشاير المدير الفني ليونايتد اعتمد في البداية على أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد، قبل أن يدفع بـ بول بوجبا في الشوط الثاني لمحاولة تدارك الموقف.

مشاركة بوجبا أمام واتفورد، هي المشاركة الأولى له منذ سبتمبر الماضي، أي منذ 83 يوما.

ولكن مشاركة بوجبا المتأخرة في الدقيقة 63 لم تنقذ يونايتد.

يونايتد يسقط خارج ملعبه ويهدي واتفورد النقطة 12 مستمرا في المركز الأخير.

بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 25 في المركز الثامن مؤقتا.

قرأ أيضا:

حقيقة انتقال ساسي إلى السعودية

ميلان يتلقى هزيمة كارثية

لماذا سيكون الاتحاد السكندري أصعب منافس لـ الأهلي

ثنائي عربي ضمن المرشحين الثلاثة لجائزة الأفضل في إفريقيا

مصري ضمن المرشحين لجائزة الأفضل داخل قارة إفريقيا

في إنجلترا مانشستر يونايتد واتفورد

نرشح لكم

أخر الأخبار

قائد واتفورد: كرة القدم تسبب الضغط؟ بل تضحيات أمي 3 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – أتليتكو يقهر بيتيس بفضل "بديله الأعظم" 28 دقيقة | أوروبا
بيليتش عن استبعاد حجازي: حدث أمرا ما في التدريبات.. له علاقة بالعرض السعودي 37 دقيقة | أوروبا
جوارديولا: اللعب البسيط هو أصعب شيء في كرة القدم لكننا قدمناه أمام ليستر 41 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – رائعة أحداد تنصر الرجاء على الوداد في الدربي البيضاوي 58 دقيقة | الوطن العربي
منتخب الإمارات يعلن اسم مدربه الجديد "مرشح سابق لـ بيراميدز" ساعة | الوطن العربي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 "أفضل ممن يفوقونه سنا".. حكاية أحمد عيد ناشئ الأهلي ومستقبل الزمالك في الجبهة اليمنى 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك