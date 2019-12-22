سولشاير: لن نلقي باللوم على الازدحام المروري بعد الخسارة من واتفورد

لم يبحث أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن أعذار لخسارة فريقه أمام واتفورد.

وخسر مانشستر يونايتد بشكل مفاجئ أمام واتفورد بثنائية دون رد في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير عقب المباراة: "نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد الهزيمة من واتفورد".

وأضاف "لكني أثق أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وتابع "قبل المباراة بأربع ساعات كنا نتحدث بتفاؤل وبشكل أكثر إيجابية ولكن في النهاية خسرنا".

وشدد سولشاير "لا يوجد أي عذر للخسارة، ولا يمكننا حقا إلقاء اللوم على الازدحام المروري".

ويقصد سولشاير بذلك تأخر الفريق في الوصول إلى ملعب المباراة بسبب الازدحام المروري.

وأتم تصريحاته "الميزة الوحيدة لنا في المباراة هي عودة بول بوجبا للمشاركة بعد فترة من الغياب".

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