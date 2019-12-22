سولشاير: لن نلقي باللوم على الازدحام المروري بعد الخسارة من واتفورد

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 21:39

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

لم يبحث أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن أعذار لخسارة فريقه أمام واتفورد.

وخسر مانشستر يونايتد بشكل مفاجئ أمام واتفورد بثنائية دون رد في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير عقب المباراة: "نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد الهزيمة من واتفورد".

أخبار متعلقة

لاتسيو يفهم اللغة العربية يا يوفنتوس.. السيدة "عجوز" أمام أبطال السوبر بالفيديو - توتنام لم يحضر الدربي.. تشيلسي ينتصر ويؤمن المركز الرابع الهزائم تتواصل.. النني يشارك في سقوط بشكتاش أمام فنربهاتشة قائد واتفورد: كرة القدم تسبب الضغط؟ بل تضحيات أمي

وأضاف "لكني أثق أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وتابع "قبل المباراة بأربع ساعات كنا نتحدث بتفاؤل وبشكل أكثر إيجابية ولكن في النهاية خسرنا".

وشدد سولشاير "لا يوجد أي عذر للخسارة، ولا يمكننا حقا إلقاء اللوم على الازدحام المروري".

ويقصد سولشاير بذلك تأخر الفريق في الوصول إلى ملعب المباراة بسبب الازدحام المروري.

وأتم تصريحاته "الميزة الوحيدة لنا في المباراة هي عودة بول بوجبا للمشاركة بعد فترة من الغياب".

طالع أيضا

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

حقيقة العرض السعودي لـ ساسي

وردة يواصل الانفجار في اليونان

مدرب حجازي يتحدث عن "أمر حدث في التدريبات"

خطأ مروع من دي خيا يقهر يونايتد

مانشستر يونايتد واتفورد الدوري الإنجليزي سولشاير

نرشح لكم

أخر الأخبار

المصري يعلن عن نهاية أزمة شيخ موكورو 7 دقيقة | الدوري المصري
سولشاير: لن نلقي باللوم على الازدحام المروري بعد الخسارة من واتفورد 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد ضد بلباو 16 دقيقة | أوروبا
لاتسيو يفهم اللغة العربية يا يوفنتوس.. السيدة "عجوز" أمام أبطال السوبر 26 دقيقة | أوروبا
تشكيل ريال مدريد – هجوم برازيلي.. وعودة بيل للبدلاء أمام بلباو 54 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - توتنام لم يحضر الدربي.. تشيلسي ينتصر ويؤمن المركز الرابع ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 "أفضل ممن يفوقونه سنا".. حكاية أحمد عيد ناشئ الأهلي ومستقبل الزمالك في الجبهة اليمنى 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك