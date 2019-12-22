جوارديولا يشيد بـ دي بروين: لاعب مذهل.. وفاز باللقاء من أجلنا

وصف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي لاعبه البلجيكي كيفين دي بروين بـ "المذهل".

دي بروين صنع هدفا في فوز مانشستر سيتي على ليستر وقاد الفريق لتقليص الفارق لنقطة واحدة مع المركز الثاني في مباراة انتهت بالفوز 3-1.

بيب قال عقب نهاية اللقاء لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "سعيد بالأداء الذي قدمه اللاعبين، صنعنا عدة فرص ولعبنا بشكل جيد، واصلنا اللعب بسهولة، لم يكن كل شيء مذهلا، اللعب بسهولة يعني أن الفريق جيد".

وتابع الإسباني: "استمتعت بالمباراة أكثر من مواجهة أرسنال، كيفين دي بروين قدم أداءً مذهلا الليلة، ولقد فاز باللقاء من أجلنا".

وأتم "هو دائما مذهل منذ أن اجتمعنا معا، التزامه رائع، وهو لاعب رائع".

دي بروين خاض 17 مباراة في الدوري الإنجليزي صنع 11 هدفا وسجل 6.

مانشستر سيتي قلص الفارق مع ليفربول إلى 11 نقطة، ويمتلك الريدزمباراة أقل مؤجلة أمام وست هام بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويلتقي مانشستر سيتي في الجولة المقبلة مع ولفرهامبتون ثم شيفيلد يونايتد بعد يومين من مواجهة الذئاب.

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