توفى وليد قاصد إداري نادي الزمالك صباح اليوم السبت بعد أيام قليلة من حجزه في مستشفى الحميات بسبب معاناته من المالاريا. حالة حتمت علينا معرفة أسباب تطورها وبلوغها حد الوفاة.

وهنا ظهر السؤال المنطقي، هل لم يحصل إداري الزمالك على جرعة التطعيم قبل السفر؟ أم كيف أصيب بالمالاريا من الأساس.

FilGoal.com تحقق من الأمر، وتواصل مع كافة الأطراف، حتى وصل لتفاصيل القصة كاملة.

محمد أسامة طبيب نادي الزمالك أكد لـFilGoal.com إصابة وليد قاصد بالمالاريا في الفترة الأخيرة، قبل أن تتوفاه المنية.

في الإطار ذاته أكد طبيب الزمالك "لا يوجد تطعيم لمرض المالاريا. لكننا نحصل على أدوية وقائية، وتلك الأدوية حصل عليها جميع أفراد البعثة بالفعل، بمن فيهم وليد قاصد رحمه الله".

وأضاف "إداري الزمالك أصيب بالمالاريا الخبيثة بسبب نقص المناعة لديه".

مراسل FilGoal.com أكد لنا بأن جميع أفراد بعثة الزمالك في الكونغو، حصلوا على جرعة التطعيم قبل السفر بالفعل.

هنا يأتي السؤال الثاني.. هل يمكن لشخص ما حصل على جرعة التطعيم ضد المالاريا أن يصاب بهذا المرض؟

أحد الصحفيين الزملاء في موقع آخر، أصيب بمرض المالاريا أثناء مرافقته لبعثة الأهلي في غينيا الاستوائية. الصحفي أكد أيضا أنه حصل على جرعة التطعيم كاملة، ورغم ذلك أصيب بالمالاريا، لكنه شفي منها بعد علاج استمر لعدة أسابيع.

ما السبب؟

FilGoal.com اتجه إلى محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر وسأله عن صحة تلك الافتراضية، وأن يصاب شخص حصل على الأدوية المضادة للمرض.

وقال محمد أبو العلا لـFilGoal.com: "نعم. قد يحصل شخص ما على تطعيمه، ومع ذلك يصاب بالمالاريا".

وأوضح "الفيروسات في غرب إفريقيا تتحور كل سنة وتختلف عن السنة التي سبقتها".

وأضاف "أول شيء أقوم به وقت وصول أي دولة إفريقية، أنني أزور أحد الصيدليات لأعاين نوعية الأدوية اللي تباع. دائما ما أجدها مختلفة عن التي تباع في مصر".

طبيب المنتخب أكمل "في إفريقيا تكون أجسام الناس معتادة على الأجواء، ولذلك أحيانا تتعامل مع الفيروس بدون تطعيم حتى. أما نحن فيختلف الأمر بالنسبة لنا بسبب عدم اعتياد أجسامنا على ذلك".

وحكى "حدث قبل ذلك بالفعل أن أصيب أحد أفراد بعثة منتخب مصر بالمالاريا أثناء أحد السفريات، لكننا عالجناه وانتهى الأمر سريعا".

الإهمال سبب محتمل

هنا سنصل إلى نقطة مهمة. المالاريا لا تسبب الوفاة.

محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر قال لـFilGoal.com: "جرعة تطعيم المالاريا مقسمة لأربع جرعات. جرعة قبل السفر، وجرعة هناك، ثم جرعة أو اثنين بعد العودة حسب قوة احتمالية التعرض لعدوى هناك".

وأتبع "أحيانا البعض يهمل في الحصول على الجرعة الثالثة والرابعة بعد العودة".

وأتم "لكن الأكيد أن مرض المالاريا ليس مميتا. المالاريا تسبب سخونة كبيرة في الجسد وحالة من الإعياء، لكنها لا تؤدي للوفاة طالما تعامل معها المريض بشكل صحيح طبيا".

طبيب الزمالك رد أيضا على شائعة أخرى انتشرت حول وفاة فرد آخر من بعثة الزمالك في الكونغو بالمالاريا، فقال "تامر بوبو أحد أفراد الأمن التابعين لفريق الزمالك توفى مؤخرا. وفاته كانت في مصر وهو لم يسافر إلى الكونغو معنا من الأساس. حسبما علم بإن وفاته كانت بسبب أزمة قلبية".

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