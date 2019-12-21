رائعتان مبهرتان.. المصري يكسر سلسلة الهزائم ويفرض التعادل على بيراميدز

كسرت كتيبة المصري سلسلة الهزائم في الدوري، لتخطف نقطة من فم بيراميدز في لقاء مثير في الدوري.

المصري تعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

الشباك اهتزت بأفضل طريقة ممكنة، هنا وهناك وبنفس الطريقة.

عبد الله السعيد سجل هدفا مبهرا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 45.

وحسن علي رد على هدف السعيد ليسجل في نفس المرمى وبنفس الطريقة أيضا في الدقيقة 74.

رائعتان مبهرتان كتبا التعادل الثالث على التوالي في المواجهات بين المصري وبيراميدز في الدوري.

ووصل المصري للنقطة الثامنة في المركز الـ 13 بعد هزيمتين على التوالي قبل التعادل أمام بيراميدز، بينما حصد بيراميدز نقطته الـ 13 في المركز السابع.

























































عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" يتولى قيادة بيراميدز بشكل مؤقت بعد رحيل الفرنسي سيباستيان ديسابر.

زيزو دفع بـ أحمد توفيق في وسط الملعب منذ البداية لتعويض غياب نبيل عماد "دونجا" بينما شارك جون أنتوي وخلفه الثلاثي إسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري.

📋أحمد توفيق ومحمود حمادة يقودان وسط بيراميدز ضد المصري #في_الدوري pic.twitter.com/Ovv8yimGed — FilGoal (@FilGoal) December 21, 2019

على الجانب الآخر عاد حسين رجب للظهور في التشكيل الأساسي لـ المصري، مع مشاركة محمود وادي في الهجوم.

📋 عودة حسين رجب للتشكيل الأساسي و محمود وادي يقود هجوم المصري أمام بيراميدز ⚽✨#في_الدوري pic.twitter.com/FBOJxcYVVW — FilGoal (@FilGoal) December 21, 2019

بهاء مجدي تعرض لإصابة ليغادر على أثرها ملعب المباراة في الدقيقة 26 كتغيير اضطراري ليشارك محمود حمد بدلا منه.

بيراميدز سيطر تماما على أحداث الشوط الأول ولكن الفرص لم تظهر على مرمى أحمد مسعود.

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول أطلق عبد الله السعيد تسديدة ولا أروع من ركلة حرة مباشرة هزت الشباك.

هدف عبد الله السعيد هو هدفه الشخصي الـ 98 في الدوري، وهدفه الثامن في الدوري هذا الموسم كهداف الدوري.

في الشوط الثاني دفع إيهاب جلال بـ إسلام عطية بدلا من فريد شوقي.

المصري ظهر بشكل أفضل في الشوط الثاني على عكس الشوط الأول، ولكن بلا خطورة تذكر حتى الدقيقة 62.

عرضية من مفتاح طقطق قابلها محمود وادي برأسية قوية ولكن المهدي سليمان تألق ليحرم المصري من هدف محقق.

إيهاب جلال أنهى تغييراته فدفع بأحمد ياسر بدلا من حسين رجب.

وكاد عمر جابر أن يهز شباك المصري في الدقيقة 68 لولا يقظه أحمد مسعود.

وسجل محمود وادي هدفا في الدقيقة 69 ألغاه الحكم بداعي التسلل، قبل أن يتألق مسعود أمام ركلة حرة جديدة من عبد الله السعيد ويحرمه من هدفه الـ 99.

عمر لعيوني شارك بدلا من جون أنتوي، كتدخل فني أول من زيزو.

وفي الدقيقة 74 رد حسن علي على عبد الله السعيد ليسجل بنفس الطريقة ومن ركلة حرة أيضا في الشباك.

المصري يتعادل بهدف رائع أمام بيراميدز.

بعد الهدف، كاد المصري أن يخطف الانتصار ولكنه لم ينجح في ذلك.

وفي نفس الوقت لم يقدر بيراميدز على خطف الانتصار، مع مشاركة رجب بكار بدلا من المصاب محمود حمادة إلى جانب دودو الجباس بدلا من إسلام عيسى.

اللقاء الممتع ينتهي بالتعادل لكل فريق.

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