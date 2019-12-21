رائعتان مبهرتان.. المصري يكسر سلسلة الهزائم ويفرض التعادل على بيراميدز

السبت، 21 ديسمبر 2019 - 21:54

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز - المصري

كسرت كتيبة المصري سلسلة الهزائم في الدوري، لتخطف نقطة من فم بيراميدز في لقاء مثير في الدوري.

المصري تعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

الشباك اهتزت بأفضل طريقة ممكنة، هنا وهناك وبنفس الطريقة.

أخبار متعلقة

قائمة بيراميدز - غياب علي جبر ودونجا والشناوي أمام المصري إصابة الشناوي في مران بيراميدز.. وتأكد غيابه أمام المصري إنبي لـ في الجول: سنفاوض بيراميدز لضم أحمد علي فتح الله لـ في الجول: بيراميدز يمتلك لاعبين يستطيعون تحقيق شيئا رائعا

عبد الله السعيد سجل هدفا مبهرا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 45.

وحسن علي رد على هدف السعيد ليسجل في نفس المرمى وبنفس الطريقة أيضا في الدقيقة 74.

رائعتان مبهرتان كتبا التعادل الثالث على التوالي في المواجهات بين المصري وبيراميدز في الدوري.

ووصل المصري للنقطة الثامنة في المركز الـ 13 بعد هزيمتين على التوالي قبل التعادل أمام بيراميدز، بينما حصد بيراميدز نقطته الـ 13 في المركز السابع.

عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" يتولى قيادة بيراميدز بشكل مؤقت بعد رحيل الفرنسي سيباستيان ديسابر.

زيزو دفع بـ أحمد توفيق في وسط الملعب منذ البداية لتعويض غياب نبيل عماد "دونجا" بينما شارك جون أنتوي وخلفه الثلاثي إسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري.

على الجانب الآخر عاد حسين رجب للظهور في التشكيل الأساسي لـ المصري، مع مشاركة محمود وادي في الهجوم.

بهاء مجدي تعرض لإصابة ليغادر على أثرها ملعب المباراة في الدقيقة 26 كتغيير اضطراري ليشارك محمود حمد بدلا منه.

بيراميدز سيطر تماما على أحداث الشوط الأول ولكن الفرص لم تظهر على مرمى أحمد مسعود.

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول أطلق عبد الله السعيد تسديدة ولا أروع من ركلة حرة مباشرة هزت الشباك.

هدف عبد الله السعيد هو هدفه الشخصي الـ 98 في الدوري، وهدفه الثامن في الدوري هذا الموسم كهداف الدوري.

في الشوط الثاني دفع إيهاب جلال بـ إسلام عطية بدلا من فريد شوقي.

المصري ظهر بشكل أفضل في الشوط الثاني على عكس الشوط الأول، ولكن بلا خطورة تذكر حتى الدقيقة 62.

عرضية من مفتاح طقطق قابلها محمود وادي برأسية قوية ولكن المهدي سليمان تألق ليحرم المصري من هدف محقق.

إيهاب جلال أنهى تغييراته فدفع بأحمد ياسر بدلا من حسين رجب.

وكاد عمر جابر أن يهز شباك المصري في الدقيقة 68 لولا يقظه أحمد مسعود.

وسجل محمود وادي هدفا في الدقيقة 69 ألغاه الحكم بداعي التسلل، قبل أن يتألق مسعود أمام ركلة حرة جديدة من عبد الله السعيد ويحرمه من هدفه الـ 99.

عمر لعيوني شارك بدلا من جون أنتوي، كتدخل فني أول من زيزو.

وفي الدقيقة 74 رد حسن علي على عبد الله السعيد ليسجل بنفس الطريقة ومن ركلة حرة أيضا في الشباك.

المصري يتعادل بهدف رائع أمام بيراميدز.

بعد الهدف، كاد المصري أن يخطف الانتصار ولكنه لم ينجح في ذلك.

وفي نفس الوقت لم يقدر بيراميدز على خطف الانتصار، مع مشاركة رجب بكار بدلا من المصاب محمود حمادة إلى جانب دودو الجباس بدلا من إسلام عيسى.

اللقاء الممتع ينتهي بالتعادل لكل فريق.

طالع أيضا

في الجول يكشف القصة الكاملة لوفاة إداري الزمالك بسبب المالاريا

كامب نو بلا هزيمة في 2019

الهزيمة الرابعة تواليا لتريزيجيه مع أستون فيلا

مونتيري ثالث كأس العالم للأندية

الفوز الرابع على التوالي.. نيران إنبي تحرق دجلة

ليونبيرج عن غياب أوزيل: كنت سأستبعده بسبب ما فعله

في الدوري بيراميدز المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

صلاح يُجيب على أسئلة أبو تريكة: عن "طمع" الثنائية.. ومنافس ليفربول على الدوري 14 دقيقة | المحترفون
رسميا – مساعد جوزيه السابق مديرا فنيا لـ الجونة 47 دقيقة | الدوري المصري
صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية 49 دقيقة |
صلاح يعانق الذهب.. ليفربول بطل العالم لأول مرة بعد فوز ماراثوني على فلامنجو ساعة |
زيزو: روح لاعبي بيراميدز اختلفت أمام المصري.. والسعيد مستمر معنا ساعة | الدوري المصري
إيهاب جلال: نتيجة مقبولة في ظل الضغوط.. ولو عاد المصابون الوضع سيختلف ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 "أفضل ممن يفوقونه سنا".. حكاية أحمد عيد ناشئ الأهلي ومستقبل الزمالك في الجبهة اليمنى 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك