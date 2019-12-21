صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية

توج الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية المقام في قطر 2019.

وحصد برونو هنريكي لاعب فلامنجو جائزة ثاني أفضل لاعب بعدما سجل هدفا وصنع آخر في البطولة.

أما صلاح فقد صنع هدفا في فوز الريدز على مونتيري 2-1، ليصبح أول مصري وعربي ينال الجائزة.

وتوج ليفربول بالبطولة لأول مرة في تاريخه بعدما انتزع فوزا ماراثونيا من فلامنجو بهدف دون رد على استاد خليفة الدولي.

الريدز انتظروا حتى الأشواط الإضافية من أجل تسجيل هدف اللقاء الوحيد، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وبوبي فيرمينو كان بطل اللحظات الأخيرة كالعادة بعدما خطف لفريقه الفوز على مونتيري في نصف النهائي، ليسجل هذه المرة في الشوط الإضافي الأول.

ليفربول عانق الذهب لأول مرة بعدما خسر نهائي البطولة في 2005 أمام ساوباولو بهدف دون مقابل.

ومحترفنا صلاح الذي شارك في اللقاء بشكل أساسي وغادر في الثواني الأخيرة، عانق كذلك الذهب ليضيف رقما قياسيا آخر إلى سجله كأول مصري يحرز البطولة المونديالية.

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