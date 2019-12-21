صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية

السبت، 21 ديسمبر 2019 - 22:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - كأس العالم للأندية

توج الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية المقام في قطر 2019.

وحصد برونو هنريكي لاعب فلامنجو جائزة ثاني أفضل لاعب بعدما سجل هدفا وصنع آخر في البطولة.

أما صلاح فقد صنع هدفا في فوز الريدز على مونتيري 2-1، ليصبح أول مصري وعربي ينال الجائزة.

أخبار متعلقة

صلاح يعانق الذهب.. ليفربول بطل العالم لأول مرة بعد فوز ماراثوني على فلامنجو بالفيديو - نتيجة تخدم ليفربول.. سيتي يضرب ليستر بثلاثية لوكاكو يقدم هدية رأس السنة.. إنتر يسحق جنوى برباعية

وتوج ليفربول بالبطولة لأول مرة في تاريخه بعدما انتزع فوزا ماراثونيا من فلامنجو بهدف دون رد على استاد خليفة الدولي.

الريدز انتظروا حتى الأشواط الإضافية من أجل تسجيل هدف اللقاء الوحيد، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وبوبي فيرمينو كان بطل اللحظات الأخيرة كالعادة بعدما خطف لفريقه الفوز على مونتيري في نصف النهائي، ليسجل هذه المرة في الشوط الإضافي الأول.

ليفربول عانق الذهب لأول مرة بعدما خسر نهائي البطولة في 2005 أمام ساوباولو بهدف دون مقابل.

ومحترفنا صلاح الذي شارك في اللقاء بشكل أساسي وغادر في الثواني الأخيرة، عانق كذلك الذهب ليضيف رقما قياسيا آخر إلى سجله كأول مصري يحرز البطولة المونديالية.

طالع أيضا

في الجول يكشف القصة الكاملة لوفاة إداري الزمالك بسبب المالاريا

كامب نو بلا هزيمة في 2019

الهزيمة الرابعة تواليا لتريزيجيه مع أستون فيلا

مونتيري ثالث كأس العالم للأندية

الفوز الرابع على التوالي.. نيران إنبي تحرق دجلة

ليونبيرج عن غياب أوزيل: كنت سأستبعده بسبب ما فعله

محمد صلاح مونديال الأندية

نرشح لكم

أخر الأخبار

كلوب عن إصابة تشامبرلين: بدت خطيرة ولكن 13 دقيقة | أوروبا
جوارديولا يشيد بـ دي بروين: لاعب مذهل.. وفاز باللقاء من أجلنا 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أهداف السبت الكروي - صلاح يتوج بمونديال الأندية ومانشستر سيتي يضرب ليستر 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات اليوم 22-12-2019 والقنوات الناقلة.. قمة مورينيو ولامبارد والسوبر الإيطالي 28 دقيقة | أوروبا
لايبزيج يضمن الصدارة لـ 27 يوما.. جلادباخ يتعادل سلبيا مع هيرتا برلين 47 دقيقة | أوروبا
سكاي: وست بروميتش يرفض عرضا من اتحاد جدة لضم حجازي 50 دقيقة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 "أفضل ممن يفوقونه سنا".. حكاية أحمد عيد ناشئ الأهلي ومستقبل الزمالك في الجبهة اليمنى 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك