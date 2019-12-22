روبرتسون: أهدرنا انتصارا مبكرا على فلامنجو.. ولا ننظر لنتائج المنافسين

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 00:18

كتب : عادل كُريّم

روبرتسون - فيرمينو

يعتقد أندرو روبرتسون لاعب ليفربول أن فريقه أهدر فوزا مبكرا على فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.

وفاز ليفربول الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية 2019 التي أقيمت في قطر، بالتغلب على فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد في النهائي، في مباراة امتدت للوقت الإضافي.

وقال روبرتسون: "كنا نعرف أن المباراة لن تكون سهلة لأننا نواجه فريق قوي جدا".

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وأضاف عقب المباراة في حضور مراسل FilGoal.com: "كان لدينا 3 فرص في الشوط الأول وفرصتين في الشوط الثاني كنا نستطيع حسم المواجهة بهم، لكننا لم نستغلهم بالشكل الأمثل".

وتابع "فلامنجو أيضا كان له فرصا لكننا تصدينا لهجماتهم بنجاح".

وعن خسارة ليستر سيتي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي قال: "لا نفكر في نتائج المنافسين، نركز فقط مع أنفسنا".

وأتم تصريحاته "نركز الآن على مواجهة ليستر سيتي يوم الخميس المقبل، ونريد تحقيق الفوز في كل المباريات بعيدا عن نتائج المنافسين".

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