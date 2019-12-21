الهزيمة الرابعة تواليا.. تريزيجيه يشارك في سقوط أستون فيلا أمام ساوثامبتون

السبت، 21 ديسمبر 2019 - 19:06

كتب : FilGoal

أستون فيلا - ساوثهامبتون

تعرض أستون فيلا للخسارة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي بعد سقوطه أمام ساوثامبتون بثلاثة أهداف لهدف.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

أحمد المحمدي

النادي : أستون فيلا

أستون فيلا
الدوري الإنجليزي

الفريقان التقيا ضمن مباريات الجولة 18 من المسابقة المحلية، على ملعب فيلا بارك، والفيلانز واصلوا نتائجهم المتراجعة.

الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" لم يبدئا بشكل أساسي، قبل أن يدخل الأخير مع الشوط الثاني في الدقيقة 67.

أخبار متعلقة

الحارس يقود مونتيري لبرونزية كأس العالم للأندية أمام الهلال بايرن يتخطى فولفسبورج ويبتعد عن دورتموند.. لايبزج يتصدر مؤقتا ليونبيرج عن غياب أوزيل: كنت سأستبعده بسبب ما فعله حتى إذا لم يكن مصابا

القديسيون سجلوا ثلاثية متتالية عن طريق داني إنجز (هدفان) في الدقائق 21 و51، وبينهما أحرز جاك ستيفنس في الدقيقة 31.

فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد جاك جريليش في الدقيقة 75.

ومنذ التعادل مع مانشستر يونايتد في الجولة 14 بنتيجة 2-2 لم يعرف فيلا الفوز إذ سقط أمام تشيلسي وليستر سيتي وشيفيلد يونايتد وأخيرا ساوثامبتون.

ليتوقف رصيده عند 15 نقطة في المركز الـ18، المؤدي للهبوط، فيما رفع ساوثامبتون رصيده إلى 18 نقطة معتليا خصمه بمركز.

وفي نفس الجولة تخطى نيوكاسل كريستال بالاس بهدف وحيد سجله ميجيل ألميرون في الدقيقة 83، وهي نفس النتيجة التي انتصر بها بيرنلي على بورنموث، وشيفيلد على برايتون.

وحول ولفرهامبتون تأخره بهدف أمام نورويتش سيتي إلى فوز بهدفين.

طالع أيضا

انتفاضة رضا شحاتة مستمرة

عملاق جديد في الدوري الإنجليزي

هل يشارك فتحي والسولية وربيعة أمام الاتحاد؟

تصريحات مثيرة من تشامبرلين عن صلاح

إنبي يستعد للتفاوض مع بيراميدز لضم أحمد علي

تريزيجيه أحمد المحمدي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر – المصري (0) - (0) بيراميدز 25 دقيقة | الدوري المصري
كامب نو بلا هزيمة في 2019.. برشلونة يسحق ألافيس 28 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري الإنجليزي - سيتي (0)-(0) ليستر.. القائم يرد صاروخ دي بروين 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر مونديال الأندية - ليفربول (0) - (0) فلامنجو.. بداية ساخنة 32 دقيقة |
الهزيمة الرابعة تواليا.. تريزيجيه يشارك في سقوط أستون فيلا أمام ساوثامبتون 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الحارس يقود مونتيري لبرونزية كأس العالم للأندية أمام الهلال 45 دقيقة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 "أفضل ممن يفوقونه سنا".. حكاية أحمد عيد ناشئ الأهلي ومستقبل الزمالك في الجبهة اليمنى 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك