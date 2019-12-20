أعرب إيهاب عبد الرحمن بطل مصر في رمي الرمح عن سعادته الكبيرة برفع الإيقاف عنه بعد 3 سنوات، وقدرته على المشاركة في المنافسات المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وقال عبد الرحمن لـFilGoal.com: "الحمد لله على الأنباء السارة التي وصلتني بأنني يمكنني المشاركة في التحضيرات للأولمبياد خلال الفترة المقبلة. لا أصدق أنني انتهيت من مرحلة صعبة للغاية في حياتي استمرت لمدة 3 سنوات".

وأضاف "خلال الفترة الماضية لم أفقد الأمل وكان هدفي أن أعود أفضل من الأول وكنت أسير وفقا لبرنامج التوعية الخاص بالوكالة وقدمت التماس وتم قبوله وأتمنى أن أعود إلى المنافسات بشكل سريع".

وشدد "أؤكد أنني كنت أتدرب بقوة ولم أهدر الوقت، وبإذن الله قادر على التأهل إلى الأولمبياد والمنافسة على ميدالية أولمبية لمصر".