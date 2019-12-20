خاص إيهاب عبد الرحمن بعد رفع إيقافه: لم أفقد الأمل.. وقادر على التأهل لـ الأولمبياد

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 23:12

كتب : حسام نور الدين

إيهاب عبد الرحمن‎

أعرب إيهاب عبد الرحمن بطل مصر في رمي الرمح عن سعادته الكبيرة برفع الإيقاف عنه بعد 3 سنوات، وقدرته على المشاركة في المنافسات المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وقال عبد الرحمن لـFilGoal.com: "الحمد لله على الأنباء السارة التي وصلتني بأنني يمكنني المشاركة في التحضيرات للأولمبياد خلال الفترة المقبلة. لا أصدق أنني انتهيت من مرحلة صعبة للغاية في حياتي استمرت لمدة 3 سنوات".

وأضاف "خلال الفترة الماضية لم أفقد الأمل وكان هدفي أن أعود أفضل من الأول وكنت أسير وفقا لبرنامج التوعية الخاص بالوكالة وقدمت التماس وتم قبوله وأتمنى أن أعود إلى المنافسات بشكل سريع".

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وشدد "أؤكد أنني كنت أتدرب بقوة ولم أهدر الوقت، وبإذن الله قادر على التأهل إلى الأولمبياد والمنافسة على ميدالية أولمبية لمصر".

عبد الرحمن أشار "الفترة الماضية كانت صعبة لكنني حققت خلالها بعض الإيجابيات، حافظت على نفسي ولم أنقطع عن التدريبات تحت قيادة الكابتن محمد نجيب، وحصلت على الماجستير ويتبقى لي سنة للحصول على الدكتوراة في مجال ألعاب القوى، الحمد لله لم أستسلم للظروف التي وجدت نفسي بها".

ولفت إلى "لا يمكن أن أنسى دور عائلتي وأصدقائي خلال الفترة الماضية. كانت فترة عصيبة ولولا مساندتهم لي لما نجحت في الحفاظ على مسيرتي التي كان من الممكن أن تنتهي بعد الإيقاف. كان لدي هدف واحد وهو أن أعود أفضل مما سبق وأن أثبت جدارتي بتمثيل بلدي وكل ما أحلم به هو أن أهديها ميدالية أولمبية".

وأكمل "تابعت بصدمة كبيرة ما حدث مع زملائي في منتخب رفع الأثقال، جميعا نحلم بأن نحصد الميداليات من أجل مصر.. أتمنى أن يحالفني التوفيق وأن أسهم في هذا الأمر".

وعن استعداداته للمنافسة الأولمبية "سوف أجتمع غدا السبت مع مسؤولي اللجنة الأولمبية وأقدم لهم ما يلزمني للإعداد من أجل المنافسة على التأهل إلى الأولمبياد وأؤكد أن مستواي سيكون عند حسن الظن".

وأتم متحدثا عن ناديه "نعم الأهلي اضطر لفسخ عقدي بعد أزمة الإيقاف لكن لا مشكلة في ذلك لأن اللوائح والقوانين كانت تمنعه من استمرار التعاقد ومنحي مستحقات مالية في ظل إيقافي وهو أمر لا يمكن أن يغضبني على الإطلاق وأنا ابن الأهلي وتحت أمره وجاهز لتمثيله بدون أي مقابل ويكفيني شرف الانتماء له".

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