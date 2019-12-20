رفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن بطل مصر في الرمح

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية رفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن بطل مصر في رمي الرمح بعد إيقافه 4 سنوات من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

ويستطيع بطل مصر وفقا للخطبا المُرسل أن يعود للمشاركة في المنافسات اعتبارا من 20 يناير 2020 والاكتفاء بالفترة السابقة.

ويترتب على ذلك المشاركة في المنافسات المؤهلة لـ أولمبياد طوكيو 2020.

وتضاعفت العقوبة التي كانت قد وُقعت على اللاعب بسبب تعاطيه المنشطات من عامين لتصبح 4 أعوام، إذ كان من المفترض أن ينتهي إيقافه يوليو 2020.

وجاء بيان اللجنة الأولمبية كالآتي:

"في إطار مساعي وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والحرص البالغ على الحفاظ على أبناء مصر من الرياضيين، فقد اتخذت اللجنة الأولمبية المصرية عدة خطوات جادة بدعم لا محدود من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وبالتنسيق مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) وذلك لحل مشكلة البطل المصري إيهاب عبد الرحمن بطل مصر في رمي الرمح، والذي قد سبق إيقافه لمدة أربعة أعوام من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا)".

"وبفضل الله تعالى قد أتت تلك المساعي بثمارها الايجابية وتلقينا اليوم خطاب رسمي من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) والاتحاد الدولي لألعاب القوى يتضمن رفع الايقاف عن البطل المصري إيهاب عبد الرحمن اعتبارا من 20 يناير 2020 والاكتفاء بالوقف عن المدة السابقة، وبذلك يستطيع البطل المصري خوض المنافسات المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020".

"هذا وتؤكد اللجنة الأولمبية المصرية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة على مساندة البطل المصري إيهاب عبد الرحمن والعمل على توفير كافة المتطلبات والاحتياجات له من دعم مادي وفني وطبي ونفسي واتباع المنهج العلمي السليم لإعداده إعدادا جيدا إستعدادا لخوض منافسات التأهيل لأولمبياد طوكيو 2020".

"هذا بالاضافة للاتفاق على عقد لقاء غدا السبت الموافق 21/12/2019 بمقر اللجنة الأولمبية المصرية للبطل المصري إيهاب عبد الرحمن مع هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بحضور رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، وممثلا عن وزارة الشباب والرياضة وممثلا عن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات للوقوف على كافة الاحتياجات والمتطلبات ووضع خطة الاعداد والتدريب اللازمة للبطل المصري إيهاب عبد الرحمن".