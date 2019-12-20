فرج عامر: فرص الزمالك؟ رعونة مهاجميه السبب.. سعيد بالتعادل ولكن

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 21:53

كتب : FilGoal

محمد كوفي - فرجاني ساسي - الزمالك - سموحة

عبر فرج عامر رئيس نادي سموحة عن سعادته بالتعادل أمام الزمالك، رغم اقتناعه بـ"لولا النقص العددي في قائمتنا والإصابات، لانتصرنا أمام الزمالك".

الزمالك تعادل سلبيا أمام سموحة في الجولة التاسعة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

كتيبة الفرنسي باتريس كارتيرون أهدرت كل الفرص المتاحة لهز شباك الهاني سليمان، لتفقد النقطة 10 من 8 مباريات.

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وقال فرج عامر: "سعيد بالتعادل أمام الزمالك. الإصابات ضربتنا بشدة قبل المباراة وكذلك أثناء المباراة".

وأوضح في تصريحاته عبر إذاعة الشباب والرياضة "نعاني من غياب 4 لاعبين مهمين للغاية بسبب الإصابات، إلى جانب خروج حسام حسن بسبب الإصابة أيضا".

وتابع "لعبنا بالإمكانيات المتوفرة وحصدنا التعادل. لاعبو سموحة كانوا أبطال اليوم أمام الزمالك. سعيد بالتعادل وإذا كنا مكتملين الصفوف لانتصرنا".

وأكمل حديثه قائلا: "الزمالك ظهر بشكل ممتاز ولكنه لم ينجح في اختراق دفاعنا. أهدروا الفرص بسبب رعونة مهاجميهم أمام المرمى".

وأتم "الزمالك كان في أفضل حالته ولكنه لم يخترق دفاعنا".

واستمرت عقدة الدور الأول لـ الزمالك أمام سموحة، فلم ينجح الفارس الأبيض في الانتصار على الفريق السكندري في أي لقاء في الدور الأول من الدوري منذ موسم 2014-15.

منذ الدور الأول في موسم 2014-15 ولعب الزمالك 4 مرات ضد سموحة في الدور الأول، ولم ينتصر في أي مرة. تعادل 3 مرات وخسر مرة.

واليوم في الدور الأول من موسم 2019-20 تستمر العقدة ويفشل الزمالك في الفوز على سموحة.

ووصل الزمالك للنقطة 14 في المركز الرابع، وهو نفس عدد نقاط سموحة ولكن فارق الأهداف لصالح الفارس الأبيض.

وفشل الزمالك في آخر مباراتين في الدوري من تحقيق الانتصار. سقط أمام طلائع الجيش بالخسارة 3-2 وتعادل أمام سموحة بلا أهداف.

بينما واصلت كتيبة حسام حسن سلسلة اللاهزيمة في الدوري منذ الخسارة في الجولة الأولى أمام الأهلي.

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