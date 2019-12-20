مارادونا يروي تفاصيل اختطافه من "فضائيين"

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 19:53

كتب : FilGoal

دييجو مارادونا

أدّعى دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية أنه تم اختطافه من قبل الفضائيين غاب على إثرها لمدة 3 أيام.

مارادونا قال لشبكة "TyC sports" الأرجنتينية إن الفضائيين اختطفوه من كوكب الأرض.

وتحدث مارادونا كاشفا الأحداث "ذات مرة بعدما تناولت الكحوليات عدة مرات، وجدت نفسي غائبا عن المنزل لمدة 3 أيام".

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وأتم "عدت إلى المنزل وقلت إن الفضائيين اختطفوني، لكنني لا أستطيع الحديث عن هذا".

ويتولى مارادونا مهمة تدريب خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني الذي لم يحقق أي انتصار قبل قدومه وهو متذيل جدول الترتيب، الآن الفريق في المركز الـ 21 من أصل 24 فريقا.

الفريق تحت إمرة مارادونا سجل 4 انتصارات محققا 3 انتصارات خارج القواعد، وتعادل و6 هزائم في 11 مباراة.

الفريق وفقا لنظام الهبوط المتبع في الأرجنتين فهو في المركز الأخير والأقرب للهبوط حتى الآن.

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دييجو مارادونا

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