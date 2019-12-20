عقدة الدور الأول مستمرة.. الزمالك يفشل في كسر صمود سموحة

فشل الزمالك في كسر صمود سموحة ليسقط في فخ التعادل أمام الفريق السكندري.

الزمالك تعادل سلبيا مع سموحة في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

كتيبة الفرنسي باتريس كارتيرون أهدرت كل الفرص المتاحة لهز شباك الهاني سليمان، لتفقد النقطة 10 من 8 مباريات.

واستمرت عقدة الدور الأول لـ الزمالك أمام سموحة، فلم ينجح الفارس الأبيض في الانتصار على الفريق السكندري في أي لقاء في الدور الأول من الدوري منذ موسم 2014-15.

منذ الدور الأول في موسم 2014-15 ولعب الزمالك 4 مرات ضد سموحة في الدور الأول، ولم ينتصر في أي مرة. تعادل 3 مرات وخسر مرة.

واليوم في الدور الأول من موسم 2019-20 تستمر العقدة ويفشل الزمالك في الفوز على سموحة.

ووصل الزمالك للنقطة 14 في المركز الرابع، وهو نفس عدد نقاط سموحة ولكن فارق الأهداف لصالح الفارس الأبيض.

وفشل الزمالك في آخر مباراتين في الدوري من تحقيق الانتصار. سقط أمام طلائع الجيش بالخسارة 3-2 وتعادل أمام سموحة بلا أهداف.

بينما واصلت كتيبة حسام حسن سلسلة اللاهزيمة في الدوري منذ الخسارة في الجولة الأولى أمام الأهلي.

























































































































البداية

كارتيرون اعتمد على محمد أبو جبل في حراسة المرمى، ليكتب حارس سموحة السابق ظهوره الأساسي لأول مرة في الدوري بقميص الزمالك.

حازم إمام عاد ليشغل مركز الظهير الأيمن، بينما استمر الاعتماد على الثلاثي يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد أوناجم وأشرف بنشرقي.

مع قيادة مصطفى محمد لخط هجوم الفارس الأبيض.

📋مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد سموحة.. أبو جبل يحرس المرمى وعواد على دكة البدلاء#في_الدوري pic.twitter.com/h5mtfahlZK — FilGoal (@FilGoal) December 20, 2019

على الجانب الآخر اعتمد حسام حسن على خطة 3-5-2 مع تواجد حسام حسن ورونالد وانجا في الهجوم.

خالد محمد عبد الفتاح ومحمد كوفي وشريف رضا ثلاثي في دفاع سموحة، وأمامه محمد الترهوني ورجب نبيل مع ثلاثي الوسط أحمد حمص ويوسف ديوب وناصر ماهر.

📋 ناصر ماهر ورونالد وانجا وحسام حسن يقودون هجوم سموحة ضد الزمالك #في_الدوري pic.twitter.com/hIgszSDUqe — FilGoal (@FilGoal) December 20, 2019

اللقاء بدأ سريعا وكاد طارق حامد أن يتقدم للزمالك بعد مرور دقيقة واحدة من تسديدة بعد ركلة حرة لُعبت لخارج منطقة الجزاء، ولكن دفاع سموحة أبعد الخطورة.

وفي الدقيقة السادسة انفرد يوسف أوباما بمرمى الهاني سليمان إلا أن تسديدته التي جاءت بالقدم اليسرى جاءت فوق العارضة.

الربع ساعة الأولى مرت ولم تشهد فرصة محققة من الزمالك ولم تشهد أي ظهور هجومي لـ سموحة.

فرصة هنا وهناك

الفرصة الحقيقة الأولى للزمالك جاءت عن طريق المتألق مصطفى محمد.

أشرف بنشرقي مرر لـ أوناجم الذي أرسل عرضية داخل منطقة جزاء سموحة استقبلها مصطفى محمد بلعبة مقصية رائعة ولكنها وجدت الهاني سليمان.

الهاني سليمان تألق في الدقيقة 28 وحرم الزمالك من هدف أول محقق.

وتحصل محمد عبد الغني على بطاقة صفراء في الدقيقة 39 بداعي لمسة يد.

بعدها مباشرة ظهر سموحة لأول مرة في منطقة جزاء الزمالك وكاد أن يفتتح التسجيل.

كرة حائرة داخل منطقة جزاء الزمالك استقبلها محمد كوفي بمقصية مرت بجوار قائم أبو جبل بقليل.

فرصة أولى محققة لـ سموحة في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 43 تألق من جديد الهاني سليمان وهذه المرة أمام تسديدة مصطفى محمد بعد تمريرة فرجاني ساسي.

خطورة الزمالك في الشوط الأول ظهرت بتمريرات ساسي، بينما ظهر اعتماد سموحة على انطلاقات شريف رضا والعرضيات.

الشوط الثاني

مع انطلاق الشوط الثاني كرر الزمالك نفس جملته في ركلة حرة من عند حدود منطقة الجزاء.

تمريرة لخارج منطقة الجزاء وتسديدة من طارق حامد ولكن لم تجد طريق المرمى.

واعترض بعض من لاعبي الزمالك على حكم المباراة مطالبين باحتساب ركلة جزاء بداعي لمسة يد على لاعب سموحة في الدقيقة 52 ولكن دون قرار من حكم المباراة.

وفي الدقيقة 56 دفع حسام حسن بمحمد عبد الحليم بدلا من حسام حسن.

وتألق أبو جبل في الدقيقة 60 أمام هجمة مرتدة خطيرة لسموحة عن طريق رونالد وانجا.

وانجا استغل تمريرة من ناصر ماهر ليطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن أبو جبل أبعدها لركنية مرت في النهاية دون خطورة.

التغيير الثاني لسموحة جاء في الدقيقة 68 بمشاركة أحمد جمال بدلا من شريف رضا.

تدخلات كارتيرون

التدخل الأول من كارتيرون جاء في الدقيقة 71. مصطفى فتحي يشارك بدلا من أوباما.

وبعدها مباشرة شارك كريم بامبو بدلا من محمد أوناجم، كتغيير ثان لـ الزمالك.

سموحة تراجع تماما تاركا الاستحواذ لصالح الزمالك.

وأهدر بامبو فرصة محققة للزمالك في الدقيقة 80.

تمريرة من طارق حامد واستلامه من بامبو جعلته وحيدا أمام مرمى الهاني سليمان، إلا أن تسديدته جاءت بجوار القائم بقليل.

وواصل بامبو خطورته على مرمى سموحة ولكن من جديد دون هز الشباك.

عرضية من حازم إمام داخل منطقة جزاء سموحة، يستلمها بامبو ويطلق تسديدة قوية ولكن جاءت أعلى العارضة في الدقيقة 82.

فرصتان محققتان لـ بامبو في دقيقتين لـ الزمالك، وشباك سموحة تبقى صامدة.

وفي الدقيقة 86 كاد مصطفى محمد أن يهز الشباك إلا أن محمد الترهوني مدافع سموحة أبعد تسديدة مهاجم الزمالك من أمام المرمى.

واحتسب حكم المباراة 5 دقائق كوقت بدلا من ضائع، وكاد أن يسجل أوباما لولا خروج الهاني سليمان من مرماه في الوقت المناسب.

وأشهر الحكم بطاقته الصفراء في وجه رونالد وانجا في الدقيقة 92، قبل أن يحصل ناصر ماهر هو الآخر على بطاقة صفراء في الدقيقة 93 بسبب لمسة يد.

واللحظات الأخيرة لم تشهد أي جديد، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بلا أهداف.

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