مؤتمر حسام حسن: كان بإمكانا الفوز على الزمالك.. وسعيد بتطبيق أفكاري الفنية

يعتقد حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة أن فريقه كان قادرا على خطف الانتصار على حساب الزمالك في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

سموحة فرض التعادل السلبي على الزمالك في مباراة شهدت خروج الأبيض دون تسجيل أهداف لأول مرة الموسم الجاري (طالع التفاصيل).

المدير الفني للفريق السكندري قال في المؤتمر الصحفي "كان باستطاعتنا خطف الفوز في أي وقت، وناصر ماهر هدد الزمالك وكان هناك تكافؤ بين الفريقين".

وعن صعوبة المواجهة أضاف "ما زاد صعوبة المباراة هو النتيجة السلبية للزمالك أمام طلائع الجيش وشعور اللاعبين بالحماس وهو ما زاد الضغوط على لاعبي الزمالك نفسيا ومعنويا"

وتابع "عانيت من الإصابات وغياب أحمد فتوح بسبب بند عدم المشاركة أمام الزمالك وكريم يحيى ومحمود عزت من العناصر الأساسية، خط دفاع كامل لم يخض المباراة وأيضا غياب فوزي الحناوي الذي تعافى مؤخرا من الإصابة مع المنتخب الأولمبي".

وواصل "ما أسعدني أن اللاعبين طبقوا الأفكار الفنية في ظل غياب العناصر وافتقاد بعض الخبرات، عملنا منذ نهاية الموسم عقب الهروب على الهبوط تكوين فريق جديد لنبني للموسم الجديد وسنواصل الأداء على النتيجة الحالية".

وعن سبب خروج حسام حسن من المباراة "حسام حسن يعاني بسبب الإجهاد منذ عودته من معسكر المنتخب وبدأ المشاركة وهو يشعر بخشونة في الركبة، وتلك المباراة الثالثة على التوالي لناصر ماهر بدنيا رغم تعافيه مؤخرا من الإصابة مع المنتخب الأولمبي".

ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول الترتيب إذ قال حسام حسن عن صعوبة المنافسة "الدوري طويل والمستوى متقارب ولا زال الدور الأول في منتصفه وعلينا تصحيح الأخطاء، لدينا العديد من اللاعبين الشباب في الفريق".

ودلل على ذلك متابعا "فزنا على الجيش الذي فاز على الزمالك ونسعى للخروج بنتائج إيجابية، مباراة الأهلي كانت في الجولة الأولى من الموسم وخسرنا بسبب قلة الانسجام".

وعن خطة الفريق في سوق الانتقالات في يناير "لدينا 3 مقاعد شاغرة وسنعمل على جلب صفقات لتدعيم الفريق وحددنا خياراتنا خاصة أن سوق الانتقالات الشتوية مختلف عن الصيف".

وأتم "سندعم الفريق باللاعبين الناشئين مثل فارس مجاهد وخالد ومحمود فهمي وإبراهيم عبد القوي وجميعهم من مواليد 2000

























































































































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