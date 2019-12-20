قائمة بيراميدز - غياب علي جبر ودونجا والشناوي أمام المصري

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 21:59

كتب : عاطف شادي

علي جبر - بيراميدز

أعلن عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، المدير الفني لـ بيراميدز، قائمة مباراة المصري التي تقام مساء السبت على استاد الجيش بالسويس في الدوري الممتاز.

نبيل دونجا

النادي : بيراميدز

علي جبر

النادي : بيراميدز

بيراميدز
الدوري المصري

وشهدت القائمة غياب الحارس أحمد الشناوي للإصابة، والثنائي علي جبر ونبيل عماد "دونجا" للإيقاف بعد حصوله على 3 بطاقات صفراء.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور.

الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - محمود حمادة.

الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر العيوني - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عمر جابر - محمد فاروق - إسلام عيسى - إبراهيم عادل.

الهجوم: محمد الجباس - جون أنطوي.

المصري يواجه بيراميدز في السابعة والنصف مساءً يوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري المصري، في أول مباراة تحت قيادة زيزو المؤقتة.

وكان بيراميدز فسخ تعاقده مع المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر بالتراضي بعد تراجع النتائج محليا.

ويحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 8 مباريات، بينما المصري المركز الـ 13 برصيد 7 نقاط من 7 مباريات.

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