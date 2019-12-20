تشكيل الزمالك المتوقع - تبديل وحيد عن لقاء الطلائع.. ومفاضلة بين أوناجم وزيزو

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 10:52

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش

يستضيف الزمالك منافسه سموحة مساء اليوم الجمعة في استاد القاهرة في تاسع جولات الدوري المصري.

ومن المحتمل أن يجري باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تبديلا وحيدا على تشكيل فريقه الذي خاض مواجهة طلائع الجيش إذ سيبدأ بحازم إمام في مركز الظهير الأيمن بدلا من محمد عبد السلام.

فيما تظل هناك مفاضلة بين محمد أوناجم وأحمد سيد "زيزو" للبدء بأحدهما ضد سموحة.

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وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في الدفاع: محمد عبد الشافي- محمود علاء- محمد عبد الغني- حازم إمام

في الوسط الدفاعي: طارق حامد- فرجاني ساسي

في الوسط الهجومي: يوسف إبراهيم "أوباما"- أشرف بنشرقي- محمد أوناجم أو أحمد سيد "زيزو"

في الهجوم: مصطفى محمد

ويحتل الزمالك المركز الرابع بـ13 نقطة بالتساوي مع سموحة لكن الفريق الأبيض خاض مباراة أقل من منافسه.

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