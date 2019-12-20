محمد فضل يرد على "فتح الاستبدال للمصابين والهاربين".. وموعد تطبيق تقنية الفيديو

رد محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة على "فتح الاستبدال في قوائم فرق الدوري المصري للاعبين المصابين والهاربين"، مشيرا إلى "ليس هناك أي سبب للحديث عن ذلك".

رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تحدث في وقت سابق عن أحقية استبدال اللاعبين المصابين والهاربين من قوائم الفرق.

مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة كشف لـFilGoal.com في وقت سابق احتمالية التفكير في فتح استبدال المصابين في حالة موافقة كل فرق الدوري. (طالع التفاصيل)

فما رأي محمد فضل؟

أجاب عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة: "الأزمة الآن أننا نُحاسب على أمور تذكر في الإعلام ولم تُطرح من الأساس في الاجتماعات".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة القاهرة والناس "الاستبدال؟ هذا الأمر لم يُطرح من الأساس نهائيا".

وأشار "في الطبيعي عندما نطرح أي موضوع، نجلس سويا ونناقش الأمر ونرى كافة الجوانب بشفافية كاملة لصالح الكرة المصرية فقط. الأهم دائما هو اللوائح والقوانين. هذا ما يتطور الكرة".

وكرر "فكرة الاستبدال لم تُطرح من الأساس و"مفيش داعي" نناقش أمر لم يُطرح".

ماذا عن موعد تطبيق تقنية الفيديو VAR في الدوري المصري؟ قال محمد فضل: "تقنية الفيديو ستظهر في الدوري المصري بداية من الدور الثاني".

وأضاف "قطعنا شوطا كبيرا ونحن الآن في الخطوات النهائية لتطبيق التقنية في الكرة المصرية".

وأردف "يتبقى فقط الحصول على بعض الموافقات القانونية من وزارة الشباب والرياضة وبعض الجهات المعنية".

الأمر الآخر الشائك الذي يشغل الرأي العام في الكرة المصرية، هو "هل يُمنع أي مدرب من تدريب أكثر من فريقين في الموسم الواحد؟".

سؤال جديد أجاب عنه محمد فضل باستفاضة قائلا: "الأسبوع المقبل سأعقد جلسة مع محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة. الجلسة هدفها مناقشة كافة الأمور التي تساعد على تطوير الكرة المصرية".

وأكمل حديثه قائلا: "سنناقش كافة الأمور، ومن بينها الشرط الخاص بالمدربين. نسعى لتطوير الكرة المصرية وإعداد كوادر كبيرة".

وأتم "كل ما يُفيد الصالح العام والكرة المصرية، سنسعى لتطبيقه وسنستمع لكل وجهات النظر".

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