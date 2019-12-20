عبد الحفيظ: لا مشكلة في قيد كهربا.. سيشارك بداية من يناير

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن فريقه يتفاوض مع لاعب آخر لضمه في يناير المقبل، كما أشار إلى أن محمود عبد المنعم "كهربا" سيشارك بداية من الشهر المقبل ولا مشكلة في قيده باتحاد الكرة.

وصرح عبر إذاعة الشباب والرياضة "لا مشكلة تخص قيد كهربا، إنه لاعب في الأهلي، ومرتبط بتعاقد مدته 4 مواسم ونصف، وسيبدأ مشاركته معنا اعتبارا من يناير المقبل".

وأشار "لا علاقة لنا بكل ما سبق، فالأهلي ليس طرفا، لأننا ندرس كل الأمور جيدًا قبل أي خطوة".

وواصل مدير الكرة بالأهلي "بالتأكيد نتفاوض مع لاعب آخر لضمه في يناير المقبل، ولكن لا نريد الاستعجال، ما زال أمامنا 11 يوما".

وأتم عبد الحفيظ "كرة القدم بها متغيرات عديدة، لذا من المهم أن نتأنى قبل إتمام الصفقة الثانية".

كهربا وقع على عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة 4 أعوام ونصف، سيحصل خلالها على 9 ملايين جنيه لكل موسم مع القلعة الحمراء. (طالع التفاصيل)

الأهلي واصل انتصاراته في الدوري المصري، بالفوز بنتيجة 1-0 ضد الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري، ليتصدر الترتيب برصيد 21 نقطة بفارق 4 نقاط عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني.

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