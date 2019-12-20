عبد الحفيظ: لا مشكلة في قيد كهربا.. سيشارك بداية من يناير

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 00:56

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن فريقه يتفاوض مع لاعب آخر لضمه في يناير المقبل، كما أشار إلى أن محمود عبد المنعم "كهربا" سيشارك بداية من الشهر المقبل ولا مشكلة في قيده باتحاد الكرة.

وصرح عبر إذاعة الشباب والرياضة "لا مشكلة تخص قيد كهربا، إنه لاعب في الأهلي، ومرتبط بتعاقد مدته 4 مواسم ونصف، وسيبدأ مشاركته معنا اعتبارا من يناير المقبل".

وأشار "لا علاقة لنا بكل ما سبق، فالأهلي ليس طرفا، لأننا ندرس كل الأمور جيدًا قبل أي خطوة".

أخبار متعلقة

ملامح انتصار الأهلي ضد الإسماعيلي.. الربط الغائب بين الخطوط وديانج في كل مكان الإسماعيلي يعدد 3 مكاسب رغم الخسارة أمام الأهلي الأهلي: فتح الاستبدال؟ نريد تعويض 100 مليون جنيه.. تضررنا والتزمنا

وواصل مدير الكرة بالأهلي "بالتأكيد نتفاوض مع لاعب آخر لضمه في يناير المقبل، ولكن لا نريد الاستعجال، ما زال أمامنا 11 يوما".

وأتم عبد الحفيظ "كرة القدم بها متغيرات عديدة، لذا من المهم أن نتأنى قبل إتمام الصفقة الثانية".

كهربا وقع على عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة 4 أعوام ونصف، سيحصل خلالها على 9 ملايين جنيه لكل موسم مع القلعة الحمراء. (طالع التفاصيل)

الأهلي واصل انتصاراته في الدوري المصري، بالفوز بنتيجة 1-0 ضد الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري، ليتصدر الترتيب برصيد 21 نقطة بفارق 4 نقاط عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني.

طالع أيضا

رأسية حمراء تكسر صمود الإسماعيلي

ماذا قال فايلر بعد انتصار الأهلي على الإسماعيلي

أول رد من الأهلي على "فتح الاستبدال": نريد 100 مليون جنيه

تعرف على تشخيص إصابة ربيعة

رحيل مدوي في الدوري المصري

في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-12-2019 والقنوات الناقلة.. صدام الزمالك وحسام حسن 2 ساعة | الدوري المصري
الإعلان الرسمي مُنتظر.. ستانكوفيتش مديرا فنيا لـ ريد ستار بلجراد 2 ساعة | أوروبا
المصري: هناك أندية فاوضت إيهاب جلال.. لكننا نثق به ثقة عمياء 2 ساعة | الدوري المصري
محمد فضل يرد على "فتح الاستبدال للمصابين والهاربين".. وموعد تطبيق تقنية الفيديو 2 ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: لا مشكلة في قيد كهربا.. سيشارك بداية من يناير 2 ساعة | الدوري المصري
سعفان الصغير: متى يفوز الإسماعيلي على الأهلي؟ الأمر بيد الله 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 3 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك