تقرير - مطور ميسي يخلف أرتيتا في مانشستر سيتي

يستعد نادي مانشستر سيتي لتعيين رودولفو بوريل المدرب الذي ساهم في تطوير ليونيل ميسي في برشلونة ويعمل حاليا ضمن الطاقم الفني للفريق، كمساعد لبيب جوارديولا بعد رحيل ميكيل أرتيتا لتدريب أرسنال، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "ذا أثليتيك".

وقال التقرير إنه من المتوقع أن يصبح أرتيتا مدربا لأرسنال صباح الجمعة، خاصة وأن المدرب الإسباني والنادي اللندني في اجتماع حاليا من أجل الوصول إلى شكل نهائي لقيمة عقده.

أرتيتا كان يرغب في اصطحاب بوريل معه إلى أرسنال، لكن مانشستر سيتي يرغب في استمرار الرجل الذي عمل كمدرب ومدير لأكاديميتي ليفربول وبرشلونة في أروقته.

بوريل عمل لـ14 عاما في لامسيا في برشلونة وشهد تطور لاعبين عديدين مثل ليونيل ميسي وجيرار بيكيه وسيسك فابريجاس، خاصة الأخير الذي أصبح مقربا للغاية منه بعد طلاق والديه.

وانتقل بوريل للعمل في مانشستر سيتي منذ عام 2013، بعدما قاد فريق تحت 18 عاما في ليفربول لمدة تصل إلى 4 أعوام. وكان مسؤولا عن تصعيد رحيم سترلينج للعب مع الحمر.

وانضم بوريل للعمل ضمن الطاقم الفني لبيب جوارديولا في عام 2016 كمساعد منذ تلك الفترة، وأشار التقرير إلى أنه يحظى بشعبية بين اللاعبين بسبب حسه الفكاهي وكذلك يحظى بإعجاب كبير من بيب جوارديولا.

وكان بوريل مسؤولا عن تحديد لاعبي الأكاديمية في سيتي الذين أصبحوا جاهزين للعب في الفريق الأول، حتى أن التقرير ألمح إلى إضافته الكبيرة فيما يخص أكاديميات كرة القدم في إنجلترا.

طالع أيضا

رأسية حمراء تكسر صمود الإسماعيلي

ماذا قال فايلر بعد انتصار الأهلي على الإسماعيلي

أول رد من الأهلي على "فتح الاستبدال": نريد 100 مليون جنيه

تعرف على تشخيص إصابة ربيعة

رحيل مدوي في الدوري المصري