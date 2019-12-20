البدري يختار.. مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 00:16

كتب : بسام أبوبكر

منتخب مصر ضد ليبيريا

إذا كان الاختيار بيده، فأي المنتخبات يتمنى الوقوع معهم في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022؟ سؤال يُجيب عن حسام البدري مدرب منتخب مصر.

في 21 يناير المقبل، سيعرف منتخب مصر منافسيه الـ3 في تصفيات كأس العالم 2022.

تصنيف شهر ديسمبر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المعلن يوم الخميس، هو الذي سيُعتمد عليه في إجراء القرعة، ما يعني أن منتخب مصر سيكون ضمن التصنيف الأول للمرحلة الثانية في محاولة للوصول لكأس العالم. (تعرف على ما ينتظر مصر)

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وحدد البدري فرق المستوى الثاني والثالث والرابع التي يتمنى الوقوع معهم قائلا: "في البداية، الكرة في إفريقيا أصبحت صعبة للغاية".

وأردف في تصريحاته عبر قناة القاهرة والناس "ولكن بما رأيناه مؤخرا، أتمنى من المستوى الثاني، منتخب بنين".

وتابع "ومن المستوى الثالث، منتخب إفريقيا الوسطى، أما المستوى الرابع فأتمنى مالاوي".

وأتم "أتمنى الوقوع في مثل تلك المجموعة".

إذا وفقا لاختيارات البدري، فمجموعة مصر هي: مصر – بنين – إفريقيا الوسطى – مالاوي.

نظام التصفيات تغير، أو بالأحرى عاد لطريقة التأهل الخاصة بنسخة 2014، 10 مجموعات تضم 4 فرق ويتأهل أوائلها إلى المرحلة النهائية، ليتقابلا في مباراتي ذهاب وعودة في المرحلة الثالثة للتصفيات، لتتأهل 5 فرق إلى كأس العالم 2022 في قطر.

التصفيات ستنطلق في مارس المقبل وستستمر حتى أكتوبر 2021، فيما ستقام المرحلة الثالثة في نوفمبر 2021.

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