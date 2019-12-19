السلحدار: الإمكانيات لا تساعدنا على اللعب بثنائي هجومي.. ونحتاج للتطور

قال أدهم السلحدار المدير الفني للإسماعيلي أنه سعيد بتطور لاعبي الإسماعيلي ومدى تحسنهم رغم الخسارة من الأهلي في افتتاح مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وتفوق الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون مقابل سجله البديل وليد سليمان (طالع التفاصيل).

السلحدار قال عقب نهاية اللقاء: "الفريق يتحسن من مباراة للأخرى، وهناك أخطاء للفريق ونحتاج للتطور في المباراة المقبلة".

وأضاف عبر قناة تايم سبورتس: "النتيجة محزنة، نعاني في إنهاء الفرص ونسعى للتطور هجوميا".

وتابع "لقاء اليوم الفرصة كانت سانحة لأي فريق من أجل الفوز بها، وسعيد بأداء اللاعبين الذي يختلف من مباراة للأخرى والأداء يسير بشكل جيد، حتى الأهلي على مستوى الأداء والنتائج يسير بشكل جيد".









































































































































































































































































































وعن تألق الحارس محمد مجدي واصل "جميع حراس الفريق على أعلى مستوى ويسيرون بشكل جيد مع سعفان الصغير ويتطور مستواه من مباراة تلو الأخرى ولا يتحمل مسؤولية الهدف اليوم".

وأتم عن التأخر في الدفع بالمهاجم بنسون شيلونجو "الإمكانيات في الوقت الحالي لا تساعد الفريق للعب باثنين مهاجمين لذلك تم تأخير نزول شيلونجو لمجاورة محمد الشامي".

الإسماعيلي ظل في المركز السادس برصيد 13 نقطة عقب الخسارة الرابعة في الدوري الموسم الحالي..

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