ليفي عن بوكيتينو: شعرنا أننا كنا بحاجة للطلاق.. ربما يعود إلى توتنام يوما ما

قال دانييل ليفي رئيس نادي توتنام إن لديه علاقة شخصية جيدة للغاية مع ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق السابق مشيرا إلى أنه قرار رحيله كان مثل "الطلاق" وكلاهما كان بحاجة إليه، وألمح إلى إمكانية عودة المدرب الأرجنتيني مرة أخرى في المستقبل.

وصرح ليفي حسبما نقلت صحيفة "إيفينينج ستاندرد" البريطانية: "عليك أن تفهم أنه كانت لدي علاقة شخصية مع ماوريسيو لمدة خمسة أعوام ونصف".

وأضاف "لم أرغب في رحيله مطلقا، على الصعيد الشخصي كان الأمر صعبا للغاية، أخبرته ذلك وتفهم الأمر".

وواصل "لقد كان متواجدا في عالم كرة القدم لفترة طويلة ويتفهم، الأمر ليس شخصيا، وأنا واثق أنه سيعود أقوى وسيحصل على فرصة لتدريب فريق كبير آخر، وربما يوما ما سيعود إلينا مرة أخرى".

وأكمل "لن أجلس هنا وأحلل الماضي، ليس ذلك أمرا جيدا، ماوريسيو قام بعمل راع للغاية لنا ونحن شاكرون له ما قام به، أتمنى له الأفضل في المستقبل".

وتابع "لازلت على تواصل معه، علاقتي به جيدة جدا، الأمر فقط وصل إلى مرحلة أننا شعرنا أننا بحاجة للطلاق".

الأرجنتيني صاحب الـ 47 عاما قضى 5 سنوات ونصف في قيادة توتنام، قبل أن يرحل بشكل غير متوقع ويحل جوزيه مورينيو بدلا منه.

وقاد بوكيتينيو توتنام في 293 مباراة ونجح في تحقيق 160 انتصارا وتعادل 60 مرة وخسر 73 مرة ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي.

طالع أيضا

رحيل مدوي في الدوري المصري

لجنة الانضباط تقرر إيقاف إداري ومدرب حراس الزمالك

تعرف على قائمة الزمالك أمام سموحة

حصاد في الجول 2019 - أفضل رياضية

كوت ديفوار أو جنوب إفريقيا؟ ماذا ينتظر مصر في تصفيات كأس العالم