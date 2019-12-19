تيليجراف: إبراهيموفيتش ربما ينتقل لـ إيفرتون حال قدوم أنشيلوتي

هل يعود زلاتان إبراهيموفيتش إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى؟ ربما هذا ما قد يحدث في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : لوس أنجلس جالاكسي إيفرتون

وذكرت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الخميس أن المهاجم السويدي ربما يبدو لديه رغبة في الانتقال إلى إيفرتون حال التعاقد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقضى إبراهيموفيتش عامين في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد قبل أن يرحل في صفقة انتقال حر إلى لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي حيث قضى 18 شهرا قبل نهاية تعاقده.

وأقال إيفرتون مدربه ماركو سيلفا لسوء النتائج وحتى الآن يتولى دنكان فيرجسون مهمة التدريب بشكل مؤقت.

ويحتل إيفرتون المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

اقرأ أيضا

كوت ديفوار أو جنوب إفريقيا؟ ماذا ينتظر مصر في تصفيات كأس العالم

محمد عواد لـ في الجول: تحديت الجميع من أجل الزمالك وما يحدث مؤامرة لإسقاطنا

ملامح الكلاسيكو.. تفوق زيدان ولماذا لم يظهر ميسي

تشكيل الأهلي المتوقع – عودة معلول ومشاركة ديانج ضد الإسماعيلي

تشكيل الإسماعيلي المتوقع – مفاضلة في الهجوم.. وعبد الرحمن مجدي يقود الصفوف ضد الأهلي