خاص في الدرجة الثانية - القماش لـ في الجول: انتهاء الارتباط بـ دمنهور.. أتمنى لهم التوفيق

الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 15:24

كتب : رضا السنباطي

خالد القماش

أعلن خالد القماش المدير الفني لألعاب دمنهور انتهاء ارتباطه بالفريق.

وقال القماش لـFilGoal.com: "لا تعقيب على سبب الفسخ، أتمنى لهم التوفيق".

وتولى القماش تدريب دمنهور في 3 مباريات، حيث فاز على دكرنس 2-1 وحينها نسب الفوز لمساعده كمال فريد، الذي سيتولى تدريب الفريق بشكل مؤقت بعد رحيل القماش، نفس ما حدث عقب استقالة أحمد ساري.

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القماش خسر بعد ذلك من فاركو 1-0، ثم المنصورة 3-2.

وبدأ دمنهور الدوري مع ساري، ويحتل المركز الخامس بـ14 نقطة في مجموعة بحري.

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ألعاب دمنهور في الدرجة الثانية خالد القماش

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