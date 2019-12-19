أعلن خالد القماش المدير الفني لألعاب دمنهور انتهاء ارتباطه بالفريق.

وقال القماش لـFilGoal.com: "لا تعقيب على سبب الفسخ، أتمنى لهم التوفيق".

وتولى القماش تدريب دمنهور في 3 مباريات، حيث فاز على دكرنس 2-1 وحينها نسب الفوز لمساعده كمال فريد، الذي سيتولى تدريب الفريق بشكل مؤقت بعد رحيل القماش، نفس ما حدث عقب استقالة أحمد ساري.

القماش خسر بعد ذلك من فاركو 1-0، ثم المنصورة 3-2.

وبدأ دمنهور الدوري مع ساري، ويحتل المركز الخامس بـ14 نقطة في مجموعة بحري.

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