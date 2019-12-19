ذا أثلتيك: تمت.. أرتيتا ودع اللاعبين والعاملين في مانشستر سيتي تمهيدا لرحيله إلى أرسنال

ودع ميكيل أرتيتا مساعد بيب جوارديولا في مانشستر سيتي اللاعبين والعاملين بالنادي، تمهيدا لرحيله إلى أرسنال.

الموثوق ديفيد أورنتستين، مراسل ذا أثلتيك لدى أرسنال، قال إن أرتيتا خطب خطبة وداعية مؤثرة قبل أن يرحل عن مقر النادي، متجها إلى أرسنال لإنهاء الأمور الإجرائية.

وأضاف أورنستين أن مران سيتي انطلق دون أرتيتا، الذي سيتم تقديمه مدربا لأرسنال يوم الجمعة.

أرتيتا قضى ليلة الأحد الماضي في لندن بعد فوز فريقه مانشستر سيتي على أرسنال 3-0، مرشح لخلافة أوناي إيمري في أرسنال، وشوهد المدير التنفيذي للنادي اللندني فيناي فينكاتيشام ومحامي النادي حسين فهمي بعد منتصف الليلة، يغادران مقر إقامته في العاصمة بعد اجتماع قيل إنه استمر ساعتين ونصف.

أرتيتا قائد أرسنال السابق، كان مرشحا بقوة لتولي تدريب الفريق خلفا لأرسين فينجر لكن إدارة المدفعجية فضلت أوناي إيمري الذي تمت إقالته هذا الشهر.

صاحب الـ37 عاما يعمل كمساعد لجوسيب جوارديولا منذ توليه الأخير مهمة تدريب سيتي ف يوليو 2016، وعقده يستمر حتى صيف 2021.

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