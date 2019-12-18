اتحاد الكرة يبدأ إجراءات تطبيق تقنية الفيديو وتكريم المنتخب الأولمبي.. وتحذير للأندية

بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم مخاطبة الجهات المختصة لإتمام التعاقد لتنفيذ تقنية الفيديو في الدوري المصري.

وتطرق البيان إلى ترتيبات حفل تكريم المنتخب الأولمبي المشارك في أولمبياد طوكيو 2020، ومطالبة الأندية بسداد المديونيات قبل فتح باب القيد.

وأصدر الاتحاد بيانا جاء كالآتي:

"قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية للحصول على موافقاتها بشأن الإجراءات القانونية والمالية لإتمام التعاقد مع إحدى الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع ال VAR وفقا للاشتراطات المطلوبة من الاتحاد الدولي فيما يتعلق بالشركات المنفذة وتفاصيل تطبيق التقنية".

وتابع "جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة أعمال الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني الذي تطرق أيضا إلى ما تم من مفاوضات بشأن الكرة الموحدة لمسابقة الدوري التي سيتم العمل بها بدءا من الدور الثاني للمسابقة".

وكان محمد فضل عضو اتحاد الكرة قد صرح لـ FilGoal.com عن جاهزية تطبيق تقنية الفيديو (طالع التفاصيل).

واستكمل البيان "كما تناول الاجتماع الترتيبات النهائية لحفل تكريم المنتخب الأوليمبي بالتنسيق مع شركة برزينتيشن والذي تحدد موعدا له يوم 3 يناير المقبل بأحد فنادق القاهرة الكبرى احتفالا بفوز المنتخب الوطني بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020".

واُختتم "فيما تقرر مخاطبة الأندية المشاركة في مسابقة الدوري بسرعة تسوية مديونياتها لدى الاتحاد قبل حلول شهر يناير المقبل حتى لا يتم إيقاف القيد للأندية التي لم تسدد مديونياتها".

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