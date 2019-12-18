خاص خبر في الجول - استمرار ابتعاد شيكابالا عن قائمة الزمالك ضد سموحة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 17:59

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك - المقاصة

يستمر ابتعاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" عن قائمة الزمالك ضد سموحة في الدوري يوم الجمعة المقبل.

وعلم FilGoal.com أن شيكابالا مازال ناقص الجاهزية للمشاركة في مباريات الزمالك.

وفي وقت سابق، تأكد عدم حاجة شيكابالا للخضوع إلى جراحة بعدما أثبتت التحاليل عدم وجود حصوات على الكلى.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن التحاليل التي أجراها شيكابالا مساء السبت الماضي، أثبتت إنه يعاني من رمال على الكلى وليست حصوات كما كان يظن الأطباء في بداية الأمر، وهو الأمر الذي لا يحتاج لتدخل جراحي.

صاحب الـ33 عاما عاد لنادي الزمالك بداية الموسم الجاري بعد موسمين قضاهما معارا لفريق الرائد السعودي ثم أبولون اليوناني.

وشارك شيكابالا مع الزمالك في 8 مباريات حتى الآن. سجل فيهم هدفين وصنع أربعة آخرين.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الجمعة المقبل في الدوري، في وقت يحل فيه الأبيض في المركز الرابع بـ13 نقطة وسموحة خامسا بنفس الرصيد، ولكن الفريق السكندري لعب مباراة أكثر من الزمالك.

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