صلاح يصنع أول أهداف ليفربول في مونديال الأندية.. ومونتيري يرد سريعا

ما يقرب من 10 دقائق فقط احتاجها ليفربول من أجل تسجيل أول أهدافه في مونديال الأندية 2019.. و3 دقائق من أجل تعديل الخصم للنتيجة.

ليفربول بطل أوروبا يواجه مونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف في نصف نهائي البطولة المقامة في قطر.

ونابي كيتا افتتح أهداف الريدز في المسابقة بعد مرور 11 دقيقة مستفيدا من تمريرة بينية رائعة من الدولي المصري محمد صلاح.

صلاح استقبل الكرة على حدود منطقة الجزاء وظهره للمرمى قبل أن يمرر في ظهر الدفاع إلى كيتا الذي أودعها بكل سهولة في المرمى.

لكن الفريق المكسيكي لم يتأخر رده وسجل التعادل في 14 عن طريق فونيس موري الذي كان وحيدا في منطقة الجزاء ليهز شباك أليسون.

وشارك صلاح أساسيا في اللقاء بينما جلس زميليه في الخط الأمامي روبيرتو فيرمينو وساديو ماني على مقاعد البدلاء.

ولم يسبق للريدز أن توجوا بلقب كأس العالم للأندية إذ خسروا نهائي 2005 أمام ساوباولو.

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