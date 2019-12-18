تفاجئت جماهير النادي المصري بارتداء إسلام عطية شارة قيادة الفريق خلال مباراة إنبي رغم أن ترتيبه في قائمة قائدي الفريق يأتي متأخرا.

إسلام عطية النادي : المصري المصري

وخسر المصري أمام إنبي بهدف دون رد في الجولة الثامنة من الدوري.

وعلم FilGoal.com: أن الأيام الماضية في المصري شهدت تحول سريع في ترتيب قادة الفريق من قبل إيهاب جلال المدير الفني.

وجاء قرار إيهاب جلال بمنح إسلام عطية شارة القيادة في مباراة إنبي لدعمه معنويا بعدما تعرض لانتقادات قوية من جماهير الفريق عقب الخسارة من المقاولون العرب.

ما جعل إيهاب جلال يمنحه شارة القيادة لأول مرة وهو لا يزال في سن مبكر.

ومن المنتظر أن يحمل إسلام عطية شارة قيادة المصري في مباراة أخرى أو إثنين لتعودة مرة أخرى الشارة إلى الثنائي الأقدم أحمد مسعود وعمرو موسى.

ودخل إسلام عطية في حالة نفسية سيئة عقب الهزيمة من المقاولون ما جعل الجهاز الفني يمنحه شارة القيادة لدعمه وتحفيزه حتى يستعيد توازنه.

وتم تصعيد إسلام عطية للفريق الأول في المصري لأول مرة قبل سنوات مع المدرب حسام حسن، وأصبح الآن واحدا من التشكيل الأساسي للفريق البورسعيد.

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