فوجئ محمد عبد الغني مدافع الزمالك بما يثار حول نيته فسخ تعاقده مع النادي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستكون "جيدة" بالنسبة للأبيض.

وقال عبد الغني لـFilGoal.com: "لم أكن أنوي الرد على تلك الأنباء، لكنني فوجئت بأن الحديث في الأيام الأخيرة عن محمد عبد الغني، ومحمد عبد الغني فقط".

وشدد "لم أجلس مع أي أحد بكل تأكيد، أنا فخور بوجودي في نادي الزمالك".

وأكمل "فوجئت بكل ما يقال، وفوجئت أيضا بما يقال حول عقدي مع النادي، هذه أمور تناقش داخل الغرف المغلقة وليس على الملأ".

وأردف "الفترة المقبلة ستكون جيدة في الزمالك، قدمت للزمالك من نادي مصر في الدرجة الثانية وفخور للغاية بوجودي هنا".

وأتم "كل ما يقال في هذا الإطار عار تماما من الصحة، أتعجب من تلك الأمور، وعقدي مستمر مع الزمالك لموسمين".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن عبد الغني يرغب في الرحيل عن القلعة البيضاء بسبب أزمة المستحقات، وهو ما نفاه مدافع الفارس الأبيض جملة وتفصيلا.

عبد الغني شارك خلال الموسم الجاري في 6 مباريات بكل المسابقات مع الزمالك.

وأوضح عبد الغني عدم صحة تلك الأنباء عبر حسابه على فيسبوك في وقت سابق.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الجمعة المقبل في الدوري، في وقت يحل فيه الأبيض في المركز الرابع بـ13 نقطة وسموحة خامسا بنفس الرصيد، ولكن الفريق السكندري لعب مباراة أكثر من الزمالك.

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