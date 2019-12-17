خاص فضل لـ في الجول: VAR جاهز للتطبيق وأمامنا خطوة.. واللائحة الجديدة بالتنسيق مع فيفا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 14:13

كتب : أحمد الخولي

تقنية الفيديو VAR

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة أن تقنية حكم الفيديو صارت جاهزة للتطبيق في مباريات الدوري المصري، ولا يتبق سوى خطوة لتطبيقها بشكل رسمي.

وقال فضل لـFilGoal.com: "لدينا جاهزية تامة، وانتهينا من جميع الخطوات التي تأذن بتطبيق التقنية في المسابقات المحلية".

واستدرك فضل: "خاطبنا وزارة الرياضة من أجل الحصول على الموافقات الإدارية والمالية من أجل اعتماد هذه الخطوة".

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وأكد "ننتظر الرد الذي بناء عليه سننطلق في التنفيذ، تأكيد لوعود اللجنة في بداية تولي المسؤولية بأن تطبيق تقنية الفيديو من أحد أهم أولوياتنا".

وشدد "تطبيق الـVAR سيسهم في إثراء الكرة المصرية ومنع الجدل التحكيمي، وسيضمن أقصى درجات العدالة والشفافية".

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ومن جانب آخر، كشف فضل آخر تفاصيل لائحة اتحاد الكرة الجديدة.

وشرح "اللائحة الجديدة يتم إعدادها وفق إشراف وتنسيق كامل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وبحضور مندوبته، وكذلك المستشارين القانونيين لاتحاد الكرة، ووفق مراجعة النصوص الإنجليزية وترجمتها فيما يخص لوائح فيفا لضمان قانونية ما يتم صياغته وموافقته للقواعد المنظكة للعبة عالميا".

وأوضح فضل "أي بند سيتم وضعه سيكون من أجل تطوير الكرة المصرية ومواكبتها لما يعمل به في فيفا".

ونفي فضل بشكل قاطع ان تكون هناك لوائح "تفصيل" أو موجهة لخدمة البعض أو استبعاد البعض الآخر، ليقول"هناك حيادية وشفافية وفي النهاية بعد الانتهاء من الصياغة سيتم ارسال اللائحة لفيفا للحصول على موافقته ثم سيتم عرضها على الجمعية العمومية لتقول كلمتها ومن ثم الانطلاق للعمل بها".

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