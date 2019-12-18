سكاي: الاتفاق تم بين إيفرتون وأنشيلوتي.. يتبقى الإعلان الرسمي

سيؤكد نادي إيفرتون الإنجليزي تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مديرا فنيا قبل نهاية الأسبوع وفقا لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية.

الإيطالي سوف يتواجد في المدرجات بملعب جوديسون بارك أثناء مواجهة أرسنال، وسوف يتم تقديمه للإعلام يوم الإثنين المقبل بشكل رسمي.

وسيصبح دانكان فيرجسون جزءا من الطاقم الفني للمدير الفني الإيطالي وسيواصل عمله كمدير فني مؤقت حتى مباراة أرسنال في الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي.

صحيفة "صن" البريطانية قالت في وقت سابق إن ممثلي أنشيلوتي سافروا إلى لندن للدخول في مفاوضات مع إدارة إيفرتون لتولي مهمة تدريب الفريق.

ويسعى إيفرتون لتقديم عرض ضخم للغاية لمدة عامين ونصف للحصول على خدمات أنشيلوتي، وكذلك منحه الكثير من المال لضم لاعبين.

وكان أنشيلوتي البالغ من العمر 60 عاما تولى تدريب نابولي مطلع موسم 2018/2019 الماضي. وقاده لوصافة الترتيب خلف يوفنتوس بفارق 11 نقطة.

في الموسم الحالي ساءت الأمور سواء في الملعب أو خارجه، ومع عدد من القرارات التي اتخذها أوريليو دي لاورينتس رئيس نابولي ضد لاعبيه منها خصم جزء من مستحقاتهم وغيرها ساءت الأمور كثيرا لينتهي الأمر بإقالة أنشيلوتي وتعيين جينارو جاتوزو.

وسبق لأنشيلوتي أن درب فرق بارما ويوفنتوس وميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونيخ.

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