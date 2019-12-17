كشف محمد خلف مدير التسويق بالنادي الإسماعيلي عن دراسة إدارة النادي مجموعة من السير الذاتية لمدربين للاستقرار على أحدهم.

ويتولى أدهم السلحدار القيادة الفنية مؤقتا بعد إقالة ميودراج بيسيتش مع بداية الشهر الجاري.

وقال خلف في تصريحات لـ FilGoal.com: "نقوم بدراسة مجموعة من السير الذاتية لمدربين ولكن لم نستقر على اسم معين حتى الآن".

وتابع "الإدارة لن تقدم على اختيار المدير الفني الجديد إلا في حالة توافر السيرة الذاتية القادرة على تدريب الفريق".

ويلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة مساء الخميس أمام الأهلي في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وأضاف مدير التسويق بالإسماعيلي "إبراهيم عثمان رئيس النادي أكد استمرار دعم ومساندة الجهاز الفني الحالي بحثا عن مواصلة الانتصارات".

وأتم تصريحاته "ندرس احتياجات الفريق قبل فتح سوق الانتقالات الشتوية للدعم بلاعبين قادرين على تلبية احتياجات التشكيل وفقا للرؤية الفنية".

وحقق الإسماعيلي انتصارين متتاليين في الدوري على مصر للمقاصة ونادي مصر.

ورفع الدراويش رصيدهم إلى 13 نقطة في المركز السادس بعد ثماني جولات.

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