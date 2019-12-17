حوار – ميسي: على زيدان أن ينسى ثلاثية دوري أبطال أوروبا

يؤمن ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، أن الإنجازات في عالم كرة القدم لا تكون كافية أبدا، وأن جماهير قطبي الكلاسيكو متطلبة للغاية.

ميسي تحدث إلى صحيفة "ماركا" الإسبانية على هامش لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وأوضح سبب لعب الميرنجي بشكل أفضل خارج ملعبه، ولماذا على زين الدين زيدان أن ينسى ثلاثية دوري أبطال أوروبا التي حققها.

دعونا نمر إلى نص الحوار...

بعيدا عن هزيمته 1-5 الموسم الماضي، لماذا يلعب ريال مدريد في كامب نو أفضل من سانتياجو برنابيو؟

"عندما نلعب في سانتياجو برنابيو نمتلك مساحات أكبر، ريال مدريد يهاجمنا أكثر لأنه الفريق المستضيف وجمهوره يدفعه لذلك. أما في كامب نو، فإنهم يتبعون منهجية مختلفة، يتراجعون إلى الخلف بعض الشيء، تتقارب خطوطهم ويلعبون على الهجمات المرتدة لأنهم يمتلكون لاعبين أصحاب سرعات عالية. في ملعب برنابيو نلعب 90 دقيقة متكافئة، أما في كامب نو فتكون المباراة مغلقة وأكثر تعقيدا".

هل هو متفاجئ من الانتقادات الشديدة التي تعرض لها زيدان مطلع الموسم رغم كل شيء فاز به مع ريال مدريد؟

"أنا متفاجئ، ولكننا نحن الذين لعبنا في هذا المستوى العالي لمدة طويلة أو تواجدنا في أندية كبيرة، ندرك أن هذه الانتقادات طبيعية. الناس ينسون سريعا للغاية ما تم إنجازه، ويطالبوننا بإنجازات أخرى يوميا".

"زيدان أدرك بلا شك عندما قرر العودة أن ثلاثية دوري أبطال أوروبا التي فاز بها لم تعد مهمة، وأن الجميع سيطالبه بالمزيد منذ يومه الأول. لاعبو ومدربو الأندية العظيمة يدركون ذلك، نحن نتعايش مع ذلك بشكل مستمر".

هل إيدن هازارد قادر على تغطية الفراغ الذي خلّفه رحيل كريستيانو رونالدو؟

"هازارد يمتلك جودة عالية، إنه لاعب كرة قدم مختلف وغير نمطي، ولكني أراه مختلفا عن كريستيانو، لديه مقومات أخرى. من الصعب للغاية تعويض كريستيانو، ولكن هازارد لاعب عظيم في الوقت نفسه".

في ماذا تفكر عندما ترى بعض زملائك الذين كانوا مهمين للفريق، والآن باتوا يحظون بمشاركات أقل؟

"في الواقع أعتقد أننا جميعا لاعبين مهمين، ولكن في بعض الأوقات يحين الدور على لاعب آخر للمشاركة، ونحن علينا أن نتعاطى مع ذلك بأفضل طريقة. من المهم أن يشعر كل اللاعبين بأهميتهم لأننا نحتاج إلى أن يشعر الجميع بالحافز".

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