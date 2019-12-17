اسكواش - منتخب مصر إلى ربع نهائي بطولة العالم للفرق

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 10:43

كتب : FilGoal

منتخب مصر لرجال الاسكواش

تأهل منتخب مصر لرجال الاسكواش إلى ربع نهائي بطولة العالم للفرق المقامة بواشنطن حتى 21 ديسمبر.

تغلب منتخب مصر على منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا بنتيجة واحدة بثلاث مباريات دون مقابل.

ويمثل منتخب مصر كل من علي فرج المصنف الأول عالميا وطارق مؤمن بطل العالم للفردي وكريم عبد الجواد ومحمد أبو الغار.

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ويختلف نظام بطولة الفرق عن الفردي، إذ يختار كل منتخب 3 من لاعبيه والفريق الفائز بمباراتين يضمن انتصاره في المباراة.

وفي حال كانت النتيجة 2-0 يتم الاتفاق بين الفريقين على لعب المباراة الثالثة من عدمه.

وبذلك تأهل منتخب مصر مباشرة إلى ربع النهائي ليواجه ثاني أحد مجموعات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة.

وتقام مباريات ربع النهائي بعد غد الخميس بداية من الثامنة مساء بتوقيت مصر.

ويعتبر المنتخب المصري حامل اللقب قد حقق البطولة 4 مرات من قبل ويسعى لمعادلة منتخب إنجلترا صاحب الـ5 بطولات.

ويأتي منتخب أستراليا على قائمة المنتخبات الأكثر تتويجا باللقب برصيد 8 مرات يليه باكستان برصيد 6 مرات.

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