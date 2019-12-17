منذ يناير الماضي، لم يشارك اللاعب الإيفواري في أي مباراة مع المصري، بسبب أزمة في العقد المبرم بين الأخير ونادي هلال الأبيض الذي لعب له شيخ موكورو.

شيخ موكورو النادي : المصري المصري

وعلم FilGoal.com أن المصري توصل لاتفاق مع هلال الأبيض السوداني لتسوية الأزمة من أجل رفع الإيقاف عن الجناح البالغ عمره 28 عاما.

وسيحضر مندوب من هلال الأبيض إلى مصر خلال أيام لاستلام مبلغ مالي مستحق لناديه مقابل سند تصالح يرسله المصري للمحكمة الدولية لترفع الإيقاف عن اللاعب.

اللاعب السابق لأسيك ميموزا والهلال السوداني انتقل للمصري في أغسطس 2018 وشارك مع الفريق في 12 مباراة قبل أن يُمنع من تمثيل الفريق البورسعيدي.

ويسعى المصري لحل أزمة اللاعب للاستفادة من قدراته في الدوري المصري الممتاز والكونفدرالية.

ويحل المصري ضيفا على إنبي يوم الثلاثاء في الجولة الثامنة للدوري الذي يحتل فيه المركز 11 ورصيده 7 نقاط بعد خوضه لست مباريات.

ويحتل الفريق المركز الثاني في مجموعته بالكونفدرالية بفارق الأهداف عن مواطنه بيراميدز.

طالع أيضا

البدري: الدوري لم يفرز لاعبين جدد للمنتخب

تعرف على مواعيد مباريات الثلاثاء

أحمد سمير لاعب طلائع الجيش: أشياء غريبة تحدي لي ضد الزمالك

أبرز أرقام الفوز المثير لطلائع الجيش على الزمالك

طارق يحيى يبكي بعد فوزه على الزمالك

ميدو بعد السقوط أمام الاتحاد: لن أرمي المنديل