الهدف الثالث في الدوري.. مصطفى محمد يسجل بطريقته الخاصة في الطلائع

سجل مصطفى محمد هدف التعادل للزمالك في شباك طلائع الجيش بطريقته الخاصة.

ويلعب طلائع الجيش ضد الزمالك في الجولة الثامنة من الدوري المصري في المباراة المقامة بملعب الجيش في السويس.

وفي الدقيقة 36 أرسل يوسف إبراهيم "أوباما" عرضية من الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء ليقفز مصطفى محمد أعلى دفاع طلائع الجيش ويضع الكرة في الشباك بضربة رأسية رائعة.

هدف مصطفى محمد في الجيش هو الثالث له في الدوري هذا الموسم، بعدما سجل في شباك الاتحاد السكندري بالقدم اليسرى، وفي شباك بيراميدز بالرأس.

وكان طلائع الجيش سجل هدف التقدم في شباك الزمالك في الدقيقة الثانية من المباراة.

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