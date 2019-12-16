الجيش يفاجئ الزمالك بهدف ثاني قبل نهاية الشوط الأول

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 20:27

كتب : FilGoal

فريق طلائع الجيش

كما سجل الهدف الأول بشكل مفاجئ في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، هز طلائع الجيش شباك الزمالك مرة ثانية بشكل مفاجئ قبل نهاية الشوط ذاته.

ويلعب طلائع الجيش ضد الزمالك في الجولة الثامنة من الدوري المصري في المباراة المقامة بملعب الجيش في السويس.

وفي الدقيقة 42 وصلت الكرة إلى ناصر منسي داخل منطقة الجزاء ليخرج عليه محمد عواد حارس الزمالك ويفشل في التصدي للكرة.

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ليسددها مرة ثانية ناصر منسي نحو الشباك الخالية، وحاول محمود علاء إنقاذ فريقه من الهدف الثاني إلا أن الكرة اصطدمت في قدمه وأكملت طريقها نحو الشباك.

وكان محمد شحاتة سجل الهدف الأول لطلائع الجيش في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل مصطفى محمد للزمالك في الدقيقة 36.

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