انفرادان في 120 ثانية.. الجيش يهز شباك الزمالك في الدقيقة الثانية

لم يتنظر طلائع الجيش سوى لمدة دقيقة و56 ثانية ليسجل هدفه الأول في شباك الزمالك.

ويلعب طلائع الجيش ضد الزمالك في الجولة الثامنة من الدوري المصري في المباراة المقامة بملعب الجيش في السويس.

وفور انطلاق المباراة وبعد تنفيذ ركلة البداية للزمالك وصلت الكرة إلى محمد عواد حارس الفريق الأبيض الذي أخطأ في إبعادها لتصل إلى ناصر منسي مهاجم الجيش ويسدد خارج المرمى في الثانية 12.

وعادت الكرة مرة ثانية وأخطأ دفاع الأبيض في إبعادها لتصل إلى كريم طارق الذي توغل داخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية سهلة إلى محمد شحاتة الذي وضع الكرة بسهولة في شباك الزمالك.

وبعد الهدف وقف جهاد جريشة حكم المباراة يشتكي من تعرضه للإصابة في عضلة السمانة ليدخل الجهاز الطبي لطلائع الجيش ويقدم له العلاج سريعا لتستكمل المواجهة بشكل طبيعي.

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