حوار – نيمار: لا ألعاب لأكون الرجل الأول.. الكمال للرب وحده

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 19:31

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان - ليفربول

كيف يصف الإصابات التي ضربته مؤخرا، ماذا عن الوصف المثالي لـ "القائد"، وهل يرحل عن صفوف باريس سان جيرمان؟ أسئلة عديدة يُجيب عنها نيمار دا سيلفا.

في البداية اكتفى نيمار بجملة واحدة فقط ليصف شعوره مع الإصابات، قائلا: "الإصابات قتلتني تماما".

بين الموسم الماضي والحالي، غاب نيمار 359 يوما عن صفوف باريس سان جيرمان بسبب إصابات مختلفة منذ انتقاله من برشلونة.

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ورغم الإصابات، إلا أنه يعشق كرة القدم ولذلك "لا ألعب كرة القدم لأكون الرجل الأول".

وأضاف في حواره مع صحيفة (فرانس فوتبول) الفرنسية " أنا فقط أشعر بالسعادة عندما أمارس كرة القدم".

وواصل "عندما أكون على أرضية الملعب، أعطي 100% من مجهودي دائما".

وقلل نيمار من أهمية ما يُقال حول مواصفات "القائد المثالي"، قائلا: "ما معنى اللاعب المثالي؟ هل تعتقد أن هناك لاعبا كاملا؟".

وأكمل حديثه قائلا: "الكمال للرب وحده أما البقية فلديهم أخطاء بكل تأكيد".

وأردف "القائد المثالي من وجهة نظري هو الذي يساعد فريقه للانتصار ويقودهم لتحقيق الألقاب والإنجازات، وهذا قد يكون هداف الفريق أو من يرتدي شارة القيادة أو أي لاعب آخر. لكل لاعب سماته الخاصة".

نيمار شارك في 11 مباراة هذا الموسم مع باريس سان جيرمان وسجل 7 أهداف وصنع 5.

فمن هو نيمار الحقيقي؟ يقول نجم سان جيرمان "نيمار الحقيقي لا يعرفه سوى قليل من الأشخاص. فقط عائلتي وأصدقائي المقربين".

وأشار "ما يراه الناس يعد مختلفا عن شخصيتي الحقيقية. نيمار الحقيقي شخص مُسالم وسعيد جدا ويستمتع للغاية بالتواجد مع عائلته وأصدقائه".

بكل تأكيد السؤال الأهم دائما هو مستقبل نيمار دا سيلفا، فهل اقترب رحيله عن سان جيرمان؟

رد نيمار ساخرا "لماذا أريد الرحيل من هنا؟ لا يزال لدي سنتين في عقدي والفريق يتطور بشدة".

وأردف "علينا استمرار التطور والحفاظ على تركيزنا طوال الموسم لنحقق أهدافنا هذا الموسم".

وأتم "هدفنا هو دوري أبطال أوروبا إلى جانب تحقيق أكبر قدر من البطولات. الهدف هو الفوز دائما".

باريس سان جيرمان يغرد وحيدا في صدارة الدوري الفرنسي بـ 42 نقطة من 17 مباراة، بفارق 7 نقاط عن الوصيف مرسيليا الذي لعب مباراة إضافية.

في دوري أبطال أوروبا، أوقعت القرعة الفريق الباريسي أمام بوروسيا دورتموند في قمة منتظرة في دور الـ 16 من البطولة الأوروبية.

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