دجلة يحقق فوزه الأول ويحرم المقاولون من الصدارة

حقق وادي دجلة فوزه الأول في الدوري المصري هذا الموسم، بانتصاره على المقاولون العرب بهدف دون رد على استاد عثمان أحمد عثمان، بالجولة الثامنة من المسابقة.

وسجل مروان حمدي مهاجم منتخب مصر هدف المباراة الوحيد في الدقائق الخمس الأخيرة.

ليرفع وادي دجلة رصيده إلى 6 نقاط في المركز 15، ويتجمّد رصيد المقاولون العرب عند 16 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر، مع مباراتين أقل للأهلي.

وكان وادي دجلة قد تلقى 4 هزائم وتعادل 3 مرات في أول 7 جولات، ليعرف أخيرا طعم الانتصار على حساب ذئاب الجبل.

هذا الفوز أكد عقدة المقاولون أمام دجلة، إذ لا يخسر وادي دجلة أمام المقاولون العرب للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري المصري.

كما فاز عماد النحاس مدرب المقاولون العرب في مباراة واحدة من أصل 6 صدامات مع وادي دجلة.

وادي دجلة –قبل فوزه على المقاولون- كان واحدا من فريقين اثنين في الدوري المصري فقط لم يفوزا في أي مباراة هذا الموسم، والفريق الآخر هو طلائع الجيش.

وادي دجلة تحصل على فرصة التقدم في الدقيقة 40 من ركلة جزاء تحصل عليها رفيق كابو بعد دفع من أمير عابد.

لكن محمد رضا الذي انبرى للتسديد أهدر أمام تصدي محمود أبو السعود، لينتهي الشوط الأول كما بدأ، دون أهداف.

في الشوط الثاني سنحت أخطر فرص اللقاء للتونسي سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب الذي انفرد من منتصف الملعب بالدقيقة 76، لكن المخضرم محمد عبد المنصف تصدى ببراعة قبل أن ترتطم الكرة بالقائم.

فرصة سيندم عليها الجزيري كثيرا، خصوصا عندما سجل مروان حمدي هدف الانتصار القاتل في الدقيقة 87.

رجب عمران أطلق تسديدة قوية بعيدة المدى تصدى لها أبو السعود، ليتابعها حمدي في الشباك، مهديا تاكيس جونياس أول انتصار هذا الموسم.

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