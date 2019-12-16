تشكيل الجيش - خماسي في خط الوسط أمام الزمالك

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 18:42

كتب : أحمد شوقي صلاح

فريق طلائع الجيش

أعلن طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك واعتمد على خماسي في خط الوسط.

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش في الجولة الثامنة من الدوري المصري وتقام المباراة في استاد الجيش في السويس

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى:

أخبار متعلقة

تشكيل الزمالك - أوناجم أساسي.. وعبد السلام ظهير أيمن أمام الجيش حمدي زكي: كل اللاعبين ينتظرون مواجهة الأهلي والزمالك تشكيل الزمالك المتوقع - عبد السلام وأوناجم يواجهان طلائع الجيش "أفضل ممن يفوقونه سنا".. حكاية أحمد عيد ناشئ الأهلي ومستقبل الزمالك في الجبهة اليمنى

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: علي الفيل - أحمد علاء - خالد سطوحي - عاصم صلاح.

خط الوسط: فرانك ستفين - مهند مصطفى - محمد شحاتة - كريم طارق - أحمد سمير.

خط الهجوم: ناصر منسي.

وتضم مقاعد البدلاء كل من: محمد شعبان - عمرو نبيل - ممدوح خالد - حسام باولو - أحمد داوودا - محمد ناصف - محمد سعد سمير.

طالع أيضا

الإسماعيلي طلب رسميا استضافة مباراته ضد الأهلي

الإنتاج يسقط طنطا

ماذا فعل جوارديولا ضد ريال مدريد

تقرير: سيتي يفكر في رودجرز كخليفة لجوارديولا

فيفا يقاضي بلاتر وبلاتيني

مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

الزمالك طلائع الجيش الدوري المصري طارق يحيى

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر - طلائع الجيش ضد الزمالك 7 دقيقة | الدوري المصري
إثارة جنونية بين ميدو وطلعت يوسف.. الاتحاد يقهر المقاصة في متعة كروية رائعة 18 دقيقة | الدوري المصري
دجلة يحقق فوزه الأول ويحرم المقاولون من الصدارة 26 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الجيش - خماسي في خط الوسط أمام الزمالك 47 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - أوناجم أساسي.. وعبد السلام ظهير أيمن أمام الجيش 55 دقيقة | الدوري المصري
سبورت: انظار برشلونة وريال مدريد تتجه نحو نجم أياكس ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 3 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة 4 بالفيديو - عبد الحفيظ ردا على تعاقد الأهلي مع كهربا: "مساء الفل"

قد ينال إعجابك