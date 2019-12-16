تشكيل الجيش - خماسي في خط الوسط أمام الزمالك

أعلن طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك واعتمد على خماسي في خط الوسط.

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش في الجولة الثامنة من الدوري المصري وتقام المباراة في استاد الجيش في السويس

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: علي الفيل - أحمد علاء - خالد سطوحي - عاصم صلاح.

خط الوسط: فرانك ستفين - مهند مصطفى - محمد شحاتة - كريم طارق - أحمد سمير.

خط الهجوم: ناصر منسي.

وتضم مقاعد البدلاء كل من: محمد شعبان - عمرو نبيل - ممدوح خالد - حسام باولو - أحمد داوودا - محمد ناصف - محمد سعد سمير.

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