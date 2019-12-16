محدّث انتهت - المقاصة (2)-(3) الاتحاد - المقاولون (0)-(1) دجلة
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 16:45
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مع FilGoal.com مباراتين من الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.
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وهنا تابع مباراة مصر للمقاصة والاتحاد
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الاتحاد ينتصر على المقاصة... ودجلة يفوز على المقاولون العرب
انتهت
ق 85: جوووووووووووول المباراة تشتعل وهدف ثالث للاتحاد من رزاق سيسه
** ق82 جوووووووووول التعادل للمقاصة برأسية من موسيس
** ق79 جوووووووووووووول أحمد رفعت والهدف الثاني للاتحاد السكندري في مرمى المقاصة
** ق72 جوووووووووووووول صلاح أمين والتعادل لـ المقاصة في مرمى الاتحاد
** انطلاق الشوط الثاني
** المقاصة (0) - (1) الاتحاد السكندري ------ وادي دجلة (0) - (0) المقاولون العرب
** نهاية الشوط الأول
ق 86: جوووووووول الهدف الأول لوادي دجلة عن طريق المهاجم مروان حمدي
** ق40 ضربة جزاء ضائعة للمقاصة أمام الاتحاد السكندري عن طريق محمد إبرهامي بعدما تألق عماد السيد أمامه
** ق40 ضربة جزاء ضائعة لوادي دجلة عن طريق رفيق كابو بعدما تألق أبو السعود
*** ضربة جزاء لـ وادي دجلة أمام المقاولون العرب.. ضربة جزاء للمقاصة أمام الاتحاد السكندري
** ق18 جوووووووووووووول أحمد رفعت والهدف الأول للاتحاد من علامة الجزاء
** ق17 ضربة جزاء للاتحاد السكندري بعد سقوط
** ق12 صاروخ من نور السيد ولكن عارضة المقاصة تحرم الاتحاد السكندري من هدف محقق
بداية المباراتين
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