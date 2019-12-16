محدّث انتهت - المقاصة (2)-(3) الاتحاد - المقاولون (0)-(1) دجلة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 16:45

كتب : FilGoal

خالد قمر - الاتحاد السكندري - العربي الكويتي

تابع مباشرة مع FilGoal.com مباراتين من الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.

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الاتحاد ينتصر على المقاصة... ودجلة يفوز على المقاولون العرب

انتهت

ق 85: جوووووووووووول المباراة تشتعل وهدف ثالث للاتحاد من رزاق سيسه

** ق82 جوووووووووول التعادل للمقاصة برأسية من موسيس

** ق79 جوووووووووووووول أحمد رفعت والهدف الثاني للاتحاد السكندري في مرمى المقاصة

** ق72 جوووووووووووووول صلاح أمين والتعادل لـ المقاصة في مرمى الاتحاد

** انطلاق الشوط الثاني

** المقاصة (0) - (1) الاتحاد السكندري ------ وادي دجلة (0) - (0) المقاولون العرب

** نهاية الشوط الأول

ق 86: جوووووووول الهدف الأول لوادي دجلة عن طريق المهاجم مروان حمدي

** ق40 ضربة جزاء ضائعة للمقاصة أمام الاتحاد السكندري عن طريق محمد إبرهامي بعدما تألق عماد السيد أمامه

** ق40 ضربة جزاء ضائعة لوادي دجلة عن طريق رفيق كابو بعدما تألق أبو السعود

*** ضربة جزاء لـ وادي دجلة أمام المقاولون العرب.. ضربة جزاء للمقاصة أمام الاتحاد السكندري

** ق18 جوووووووووووووول أحمد رفعت والهدف الأول للاتحاد من علامة الجزاء

** ق17 ضربة جزاء للاتحاد السكندري بعد سقوط

** ق12 صاروخ من نور السيد ولكن عارضة المقاصة تحرم الاتحاد السكندري من هدف محقق

بداية المباراتين

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